Το τμήμα των 10 χλμ. του ΒΟΑΚ που παραδόθηκε χθες στην κυκλοφορία αποτελεί μέρος του έργου «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος» που έχει συνολικό μήκος περίπου 14,5 χιλιόμετρα και εκτείνεται από την πρώτη είσοδο της Νεάπολης έως τον κόμβο Κριτσάς, στην οδό Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

Την κατασκευή τετράιχνης αρτηρίας, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένου οδοστρώματος κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους 22,25 μέτρων.

Την ανάπτυξη δικτύου εγκάρσιων και παράπλευρων οδών, συνολικού μήκους περίπου 11 χιλιομέτρων, για την εξυπηρέτηση των γειτονικών περιοχών.

Την κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων, στη Νεάπολη, στις Λίμνες και στον Άγιο Νικόλαο.

Την κατασκευή τεσσάρων τεχνικών έργων γεφύρωσης του ρέματος Ξηροποτάμου.

Την κατασκευή οκτώ κάτω διαβάσεων.

Τριών τεχνικών έργων μερικής ή ολικής κάλυψης λωρίδων κυκλοφορίας, καθώς και έργων αντιστήριξης.

Την κατασκευή υδραυλικών έργων αποστράγγισης και απορροής ομβρίων, καθώς και έργων διευθέτησης ρεμάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 169 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι εργασίες συνεχίζονται στα υπολειπόμενα τμήματα του έργου, με εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης την 30η Οκτωβρίου 2027, όπως αναφέρει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.