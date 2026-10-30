Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 στην τηλεόραση, αναφέρθηκε και στο νέο Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», μέσω του οποίου περίπου 20.000 ακόμη πολίτες θα μπορούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα κριτήρια συμμετοχής: αφορά ηλικίες από 25 έως 55 ετών, προβλέπει κατοικίες αξίας έως 300.000 ευρώ και δάνειο έως 230.000 ευρώ, ενώ για τα ζευγάρια το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αγοράς μεγαλύτερης κατοικίας στις πολυμελείς οικογένειες.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία τα τέλη Δεκεμβρίου 2026.

Το νέο πρόγραμμα έρχεται να διευρύνει την πρόσβαση στην ιδιόκτητη στέγη μετά το «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω του οποίου περισσότεροι από 14.100 πολίτες απέκτησαν κατοικία.

Αναφερόμενη στα στοιχεία της στεγαστικής πολιτικής, η Υπουργός σημείωσε ότι ο μέσος ωφελούμενος του «Σπίτι μου ΙΙ» ήταν 38 ετών. Για την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων, επισήμανε ότι, σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες, οι τιμές των κατοικιών που αγοράστηκαν μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» ακολούθησαν ανάλογη πορεία με τις τιμές της υπόλοιπης αγοράς και δεν προκύπτει ότι τα προγράμματα οδήγησαν σε διαφορετικό ρυθμό αύξησης.