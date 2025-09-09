Νορβηγία: Ο πρωθυπουργός Γκαρ Στέρε οδεύει σε δεύτερη θητεία – Η συμμαχία των Εργατικών κέρδισε τις εκλογές

Στην αναμέτρηση, ενόψει της οποίας ο διάλογος επικεντρώθηκε σε εθνικά ζητήματα – αγοραστική δύναμη και βιοτικό επίπεδο, ανισότητες, δημόσιες υπηρεσίες, ανισότητες – χωρίς πάντως να μείνει ανεπηρέαστος από τις γεωπολιτικές αναταράξεις, η συμμαχία της κεντροαριστεράς όδευε να εξασφαλίσει οριακή πλειοψηφία των εδρών (87 από τις 169) στο κοινοβούλιο, κατά την καταμέτρηση σχεδόν όλων των ψηφοδελτίων.
Οι Εργατικοί λάμβαναν το 28,2% των ψήφων, σύμφωνα με τη νορβηγική εθνική εφορευτική επιτροπή. Το λαϊκιστικό Κόμμα της Προόδου κατέγραψε θεαματική άνοδο (+12,3%) σε σύγκριση με το 2021 και την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του, εν μέρει ωθούμενο από το «φαινόμενο Τραμπ», εξασφαλίζοντας το 23,9% των ψήφων. Αναδεικνύεται δεύτερη πολιτική δύναμη στη Νορβηγία: το Συντηρητικό Κόμμα υπό την πρώην πρωθυπουργό Έρνα Σόλμπεργκ περιοριζόταν στην τρίτη θέση, με 14,6%.
«Ξέραμε πως θα ήταν αμφίρροπες εκλογές, και ήταν. Ξέραμε ότι έπρεπε να τα δώσουμε όλα, και τα δώσαμε (…) Τα καταφέραμε!», είπε ο κ. Γκαρ Στέρε σε υποστηρικτές του.
Στην εξουσία από το 2021, ο 65χρονος ηγέτης των Εργατικών ουσιαστικά εξασφάλισε την παραμονή του στο αξίωμα για δεύτερη τετραετή θητεία επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας, κάτι μάλλον συνηθισμένο στη Σκανδιναβία.
Περίπου 4 εκατ. από τους 5,6 εκατ. κατοίκους της πλούσιας χώρας είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν χθες. Η συμμετοχή έφθασε στο 78,9%, σύμφωνα με προσωρινά δεδομένα της εφορευτικής επιτροπής.
Τα οριστικά επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.
www.real.gr