Νορβηγία: Ο πρωθυπουργός Γκαρ Στέρε οδεύει σε δεύτερη θητεία – Η συμμαχία των Εργατικών κέρδισε τις εκλογές

Νορβηγία: Ο πρωθυπουργός Γκαρ Στέρε οδεύει σε δεύτερη θητεία – Η συμμαχία των Εργατικών κέρδισε τις εκλογές

09/09/2025
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό στον Αγ. Νικόλαο (βίντεο)

Για το περιστατικό βίαιης συμπεριφοράς Αντιδημάρχου εναντίον γυναίκας πολίτη

09/09/2025
Η OpenAI θα ενσωματώσει ένα εργαλείο γονικού ελέγχου στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT

Η OpenAI θα ενσωματώσει ένα εργαλείο γονικού ελέγχου στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT

09/09/2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Κηδεία Νικολάου Σγουρού

Κηδεία Νικολάου Χριστοδουλάκη

09/09/2025
Προβλήματα για Google, Gmail και Youtube

Προβλήματα για Google, Gmail και Youtube

09/09/2025
Η «ακτινογραφία» των μέτρων της ΔΕΘ: Πώς αλλάζει η φορολογία για 4 εκατ. πολίτες

Η «ακτινογραφία» των μέτρων της ΔΕΘ: Πώς αλλάζει η φορολογία για 4 εκατ. πολίτες

09/09/2025
Γιοβάνοβιτς: «Η εικόνα εκφράζει και τον προπονητή»

Γιοβάνοβιτς: «Η εικόνα εκφράζει και τον προπονητή»

09/09/2025
ΕΣΠΑ
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Νορβηγία: Ο πρωθυπουργός Γκαρ Στέρε οδεύει σε δεύτερη θητεία – Η συμμαχία των Εργατικών κέρδισε τις εκλογές

by anatolh kim
09/09/2025
in Κόσμος
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Share on FacebookShare on Twitter
Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό τον πρωθυπουργό των Εργατικών Γιόνας Γκαρ Στέρε θα παραμείνει στην εξουσία στη Νορβηγία μετά τη νίκη της στις βουλευτικές εκλογές στη βορειοευρωπαϊκή χώρα, που σημαδεύτηκαν ωστόσο από την άνοδο της λαϊκιστικής αντιμεταναστευτικής δεξιάς: αυτή η τελευταία κατέγραψε το υψηλότερο σκορ στην ιστορία της.

Στην αναμέτρηση, ενόψει της οποίας ο διάλογος επικεντρώθηκε σε εθνικά ζητήματα – αγοραστική δύναμη και βιοτικό επίπεδο, ανισότητες, δημόσιες υπηρεσίες, ανισότητες – χωρίς πάντως να μείνει ανεπηρέαστος από τις γεωπολιτικές αναταράξεις, η συμμαχία της κεντροαριστεράς όδευε να εξασφαλίσει οριακή πλειοψηφία των εδρών (87 από τις 169) στο κοινοβούλιο, κατά την καταμέτρηση σχεδόν όλων των ψηφοδελτίων.

Οι Εργατικοί λάμβαναν το 28,2% των ψήφων, σύμφωνα με τη νορβηγική εθνική εφορευτική επιτροπή. Το λαϊκιστικό Κόμμα της Προόδου κατέγραψε θεαματική άνοδο (+12,3%) σε σύγκριση με το 2021 και την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του, εν μέρει ωθούμενο από το «φαινόμενο Τραμπ», εξασφαλίζοντας το 23,9% των ψήφων. Αναδεικνύεται δεύτερη πολιτική δύναμη στη Νορβηγία: το Συντηρητικό Κόμμα υπό την πρώην πρωθυπουργό Έρνα Σόλμπεργκ περιοριζόταν στην τρίτη θέση, με 14,6%.

«Ξέραμε πως θα ήταν αμφίρροπες εκλογές, και ήταν. Ξέραμε ότι έπρεπε να τα δώσουμε όλα, και τα δώσαμε (…) Τα καταφέραμε!», είπε ο κ. Γκαρ Στέρε σε υποστηρικτές του.

Στην εξουσία από το 2021, ο 65χρονος ηγέτης των Εργατικών ουσιαστικά εξασφάλισε την παραμονή του στο αξίωμα για δεύτερη τετραετή θητεία επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας, κάτι μάλλον συνηθισμένο στη Σκανδιναβία.

Περίπου 4 εκατ. από τους 5,6 εκατ. κατοίκους της πλούσιας χώρας είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν χθες. Η συμμετοχή έφθασε στο 78,9%, σύμφωνα με προσωρινά δεδομένα της εφορευτικής επιτροπής.

Τα οριστικά επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.
www.real.gr

Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing