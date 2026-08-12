Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας ενημερώνει όλους τους ερασιτέχνες αλιείς και ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής ότι, στο πλαίσιο της νέας ανακατάταξης του λιμένα και της τοποθέτησης μόνιμων αγκυροβολίων, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καθορισμού και κατανομής των θέσεων ελλιμενισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας (ΔΛΤΣ), προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία και να τους υποδειχθεί η θέση ελλιμενισμού του σκάφους τους.

Η κατανομή των θέσεων θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διαθέσιμες θέσεις, καθώς και τις ανάγκες ελλιμενισμού των σκαφών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανομή και παραχώρηση θέσης ελλιμενισμού αποτελεί η εξόφληση των τελών ελλιμενισμού για ολόκληρο το έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μεριμνήσουν έγκαιρα για την ενημέρωση και την τακτοποίηση των σχετικών υποχρεώσεών τους.