Ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με τη Στέγη Καϊμακλίου «Αρχάγγελος Μιχαήλ» [ΑΜΕΝ] και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με τη συμμετοχή Μονάδων Φροντίδας Υγείας από την Κύπρο και την Ελλάδα, αναλαμβάνει τη 4η Διοργάνωση των Γηριατρικών Ολυμπιακών Αγώνων Κύπρου, Ελλάδας και Αμερικής – Geri Olympics 2026.

Η πρωτοβουλία εμπνέεται από τους πρώτους Γηριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκίνησαν το 1986 στη West Virginia στις Ηνωμένες Πολιτείες και σκοπεύει στην υπεράσπιση του δικαιώματος κάθε ατόμου μεγαλύτερης ηλικίας να συμμετέχει σε δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την έκφραση. Η ηλικία δεν αποτελεί περιορισμό, αλλά ευκαιρία για νέες εμπειρίες, ουσιαστικές σχέσεις και χαρούμενες στιγμές. Για εμάς, ο αθλητισμός αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας και έμπνευσης, βασισμένος στις αξίες της ολυμπιακής ιδέας: ειρήνη, συνεργασία, αλληλεγγύη, άμιλλα, σεβασμός και ισότητα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κίνησης από 25 Μαΐου έως 29 Μαΐου 2026 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή της σωματικής δραστηριότητας, της ευζωίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Στον Δήμο Χερσονήσου το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου, στο Φιλωνίδειο Κλειστό Γυμναστήριο στο Λιμ. Χερσονήσου, ώρες 10:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Η δράση στηρίζεται από το Ελληνικού Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, καθώς και στην πολύτιμη συμβολή επιστημόνων φυσικής αγωγής, κοινωνικών λειτουργών και επαγγελματιών φροντίδας υγείας, οι οποίοι σταθερά στηρίζουν με αφοσίωση και γνώση το όραμά μας.