Με τηλεοπτική κάλυψη από το… MEGA Channel πραγματοποιήθηκε η αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της Α’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου στο γήπεδο του Καλού Χωριού, ανάμεσα στον Πύργο και τον Κόρφο Ελούντας, σε ένα παιχνίδι που ξεπέρασε τα στενά αγωνιστικά όρια και μετατράπηκε σε ζωντανή προβολή του λασιθιώτικου ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η παρουσία ενός από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά κανάλια της χώρας στο Καλό Χωριό δεν ήταν τυχαία. Ο Πύργος επιλέχθηκε, σύμφωνα με τα κριτήρια της νέας τηλεοπτικής σειράς-ντοκιμαντέρ, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας που καταβάλλουν τα σωματεία της περιφέρειας για να παραμείνουν ενεργά, βιώσιμα και ουσιαστικά μέσα στις τοπικές κοινωνίες. Σε μια εποχή όπου το επαγγελματικό ποδόσφαιρο μονοπωλεί το ενδιαφέρον, η κάμερα στράφηκε συνειδητά στις ρίζες του αθλήματος.



Το ντοκιμαντέρ, που προβάλλεται από το MEGA, έχει ως βασικό του στόχο να αναδείξει το ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τον κοινωνικό του ρόλο σε μικρά χωριά και επαρχιακές πόλεις. Η σειρά εστιάζει όχι μόνο στους αγώνες, αλλά κυρίως στους ανθρώπους: αγρότες, δασκάλους, εργάτες, βοσκούς, νέους και μεγαλύτερους που φορούν τη φανέλα της ομάδας του τόπου τους και κρατούν ζωντανή μια παράδοση δεκαετιών.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Πύργου, Μανόλης Κάργατζης, το τηλεοπτικό συνεργείο βρέθηκε στο Καλό Χωριό από τις παραμονές της αναμέτρησης με τον Κόρφο, καταγράφοντας την καθημερινότητα της ομάδας και της κοινότητας. Πλάνα από τις προπονήσεις και την προετοιμασία, από την κοπή της βασιλόπιτας, από τα στενά του χωριού και σημεία αναφοράς όπως το αναρριχητικό πεδίο της Πέζας, συνέθεσαν ένα μωσαϊκό εικόνων που αποτυπώνει τη σχέση της ομάδας με τον τόπο της. Φυσικά, στο επίκεντρο βρέθηκε και ο αγώνας της Κυριακής, με την ένταση, το πάθος και τη συμμετοχή της εξέδρας.



Ο τίτλος της σειράς δανείζεται συμβολικά τη λέξη «Λιμπερταδόρες», παραπέμποντας στην έννοια της ελευθερίας και της αυθεντικότητας που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο μακριά από τα φώτα των μεγάλων επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Εδώ, το παιχνίδι παραμένει υπόθεση της γειτονιάς, της παρέας, της κοινότητας.

Κάθε επεισόδιο αφηγείται την πορεία μιας ομάδας και της κοινωνίας που τη στηρίζει, καταγράφοντας όχι μόνο τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες, αλλά και την κοινωνική ζωή γύρω από τη μπάλα. Τα καφενεία, τις οικογένειες, τις τοπικές γιορτές, τις μικρές και μεγάλες αγωνίες. Η κάμερα ακολουθεί τους ποδοσφαιριστές από το σπίτι και την εργασία τους μέχρι το γήπεδο, αναδεικνύοντας τη «ζεστασιά, τη φιλία και το πείσμα» που συνθέτουν την ουσία του ερασιτεχνικού αθλητισμού.



Η συγκεκριμένη παραγωγή αποτελεί συνέχεια και μετεξέλιξη του ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Γιουνάιτεντ», το οποίο είχε προβληθεί από την ΕΡΤ3 και είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα με την ίδια θεματική. Το ποδόσφαιρο της ελληνικής περιφέρειας ως ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και συλλογικότητας.

Για το Λασίθι, η προβολή του Πύργου μέσα από ένα πανελλαδικής εμβέλειας δίκτυο συνιστά σημαντική αναγνώριση. Δεν αφορά μόνο ένα σωματείο, αλλά συνολικά το λασιθιώτικο ποδόσφαιρο και την επιμονή των ανθρώπων του να διατηρούν ζωντανή την αθλητική δραστηριότητα σε δύσκολες συνθήκες. Σε μια εποχή που η περιφέρεια συχνά μένει στο περιθώριο της δημοσιότητας, η κάμερα έστρεψε το βλέμμα της εκεί όπου το ποδόσφαιρο παραμένει αυθεντικό. Στο χωριό, στο γήπεδο της γειτονιάς, στην κοινότητα.



«Μια αυθεντική απεικόνιση της ελληνικής επαρχίας»

Στη σελίδα του το MEGA αναφέρει για την νέα του εκπομπή: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA, για να μας ταξιδέψει στις διαχρονικές αξίες της ομαδικότητας, της φιλίας και της κοινότητας. Σε ένα ταξίδι, μακριά από τα φώτα των μεγάλων σταδίων και των επαγγελματικών διοργανώσεων, αφιερωμένο στο ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στις τοπικές κοινωνίες, που το κρατούν ακόμα ζωντανό. Με πρωταγωνιστές πρόσωπα της διπλανής πόρτας: αγρότες, δασκάλους, εργάτες, χασάπηδες, βοσκούς, παπάδες, νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία. Άνθρωποι που, για λίγο, αφήνουν την καθημερινότητά τους, φορούν τη φανέλα της τοπικής ομάδας και παίζουν με την ψυχή τους για το χωριό, για την παρέα, για τους συγχωριανούς τους.

Η κάμερα του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» ακολουθεί κάθε τους βήμα, από τα σπίτια και τα καφενεία μέχρι τα χωράφια και το γήπεδο και αποτυπώνει τη ζεστασιά, τη φιλία και το πείσμα που κρύβεται πίσω από κάθε ερασιτεχνικό ματς.

Το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ντοκιμαντέρ. Είναι μια αυθεντική απεικόνιση της ελληνικής επαρχίας, όπου το ποδόσφαιρο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και επαγγελμάτων. Κάθε αγώνας είναι γιορτή και κάθε γκολ γράφει ιστορία.