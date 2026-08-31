Στο ράφι περνούν από σήμερα οι μειώσεις τιμών που αφορούν περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων, με μέσο όρο μείωσης έως 9,5%. Όπως αναφέρει η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, στην εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Στην έκπτωση έχουν ενταχθεί 875 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει έως 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5% έως 44%. 405 σχολικά είδη έχουν μέση μείωση τιμής 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μέση μείωση τιμής 8% και 100 κωδικοί κρέατος μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η διαδικασία εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή και δυναμική. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναμένονται νέες προσθήκες από επιχειρήσεις, καθώς και πρόσθετες μειώσεις από αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Οι μειώσεις θα είναι ορατές στον καταναλωτή με δύο τρόπους: στο ράφι, με ειδική σήμανση στα προϊόντα που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία, και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας PosoKanei, ώστε ο καταναλωτής να έχει καθαρή εικόνα για τα προϊόντα, τις τιμές, τις εταιρείες και τις μειώσεις που εφαρμόζονται.

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