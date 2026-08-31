Στην κορύφωσή της βρίσκεται η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο, καθώς ο Αύγουστος, ο κατ’ εξοχήν μήνας των διακοπών για τη μεγάλη πλειονότητα του κόσμου, φέρνει αυξημένες μετακινήσεις τόσο από επισκέπτες όσο και από όσους ταξιδεύουν εντός της Κρήτης.

Όπως μεταφέρει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο αντιπρόεδρος του ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου κ. Νίκος Καρπαθιωτάκης, η αυξημένη παρουσία επισκεπτών στην περιοχή, οι μετακινήσεις προς τους τουριστικούς προορισμούς, αλλά και τα ταξίδια των ίδιων των Κρητικών διαμορφώνουν την εικόνα αυξημένης κίνησης που καταγράφεται στον σταθμό του Αγίου Νικολάου.

Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση καταγράφηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο, όταν οι μετακινήσεις κορυφώθηκαν. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στις συγκεκριμένες ημέρες, καθώς συνολικά ο Αύγουστος κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα για το ΚΤΕΛ.

Μετά τις 15 Αυγούστου η εικόνα αρχίζει σταδιακά να διαφοροποιείται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κίνηση έχει υποχωρήσει αισθητά. Στις μετακινήσεις όσων συνεχίζουν τις διακοπές τους προστίθεται πλέον και η αντίστροφη ροή, καθώς για αρκετούς επισκέπτες ολοκληρώνεται η περίοδος των διακοπών και ξεκινά η επιστροφή.

Προβληματισμός για την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου κίνησης

Την ίδια ώρα, ωστόσο, που οι μετακινήσεις είναι αυξημένες και το μεταφορικό έργο εντείνεται, το ΚΤΕΛ βρίσκεται αντιμέτωπο με το ιδιαίτερα υψηλό κόστος των καυσίμων. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης (diesel) έχει φτάσει κοντά στα δύο ευρώ και, σύμφωνα με τον κ. Καρπαθιωτάκη, παραμένει σε αυτά τα επίπεδα εδώ και περίπου δύο μήνες.

Πρόκειται για μια κατάσταση που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις τάξεις του ΚΤΕΛ, καθώς μιλάμε για έναν οργανισμό που εκτελεί καθημερινά μεγάλο αριθμό δρομολογίων και, κατά συνέπεια, κάθε αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης μεταφράζεται σε σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους των λεωφορείων.

«Μεγάλος προβληματισμός, αλλά δεν μπορούμε πρακτικά να κάνουμε και κάτι», αναφέρει ο κ. Καρπαθιωτάκης, αποτυπώνοντας τα περιορισμένα περιθώρια, που υπάρχουν απέναντι σε ένα κόστος, το οποίο το ΚΤΕΛ είναι αναγκασμένο να επωμιστεί προκειμένου να διατηρεί κανονικά το πρόγραμμα των δρομολογίων του.

Η προσδοκία στρέφεται πλέον σε μια αποκλιμάκωση των τιμών το επόμενο διάστημα. «Σίγουρα περιμένουμε να μειωθεί λίγο», σημειώνει ο αντιπρόεδρος του ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου, καθώς το diesel κινείται κοντά στα δύο ευρώ εδώ και περίπου δύο μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ