Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ,αλλοδαπός κατηγορούμενος για εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανάκρισης της ανωτέρω υπηρεσίας για υπόθεση που αφορά εγκληματική ομάδα που διακινεί ναρκωτικά και τη σύλληψη ενός ημεδαπού, εντοπίσθηκε χώρος αποθήκευσης-συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα) εντός ενοικιαζόμενου δωματίου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων όπου απογευματινές ώρες χθες εντοπίσθηκε 26χρονος αλλοδαπός και πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

132,3 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης (tusi)

109,8 γραμμάρια κάνναβης

Χρηματικό ποσό 2.650 ευρώ

Ζυγαριά

Πλήθος ειδών συσκευασίας

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.