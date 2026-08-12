Πάνω από 3,5 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες – Ποιοι φορείς χρωστούν τα περισσότερα

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη κρατικών φορέων προς ιδιώτες μειώθηκαν ελαφρά τον Ιούνιο, αλλά παραμένουν αυξημένα σε σχέση με το τέλος του 2025. Μαζί με τις επιστροφές φόρων ξεπερνούν τα 3,55 δισ. ευρώ.

Η επιτάχυνση των πληρωμών, κυρίως από τα νοσοκομεία, διόρθωσε ελαφρώς την εικόνα των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Ιούνιο, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει καθώς σε επίπεδο εξαμήνου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι αυξημένες κατά 185 εκατ. ευρώ (σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025).

Όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον περασμένο Ιούνιο, τα «φέσια» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, μειώθηκαν κατά 237 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο, και διαμορφώθηκαν στα 2,762 δισ. ευρώ από 2,999 που ήταν πριν από έναν μήνα.

Αν όμως στο προαναφερθέν ποσό προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το Δημόσιο σε προμηθευτές, επιχειρήσεις, συνταξιούχους και φορολογούμενους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα 3,55 δισ. ευρώ, από 3,299 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του περασμένου έτους, συντηρώντας το πρόβλημα ρευστότητας που έχει δημιουργηθεί στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου:

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