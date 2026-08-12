Το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου θα περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στη διοργάνωση συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία του βραβευμένου με Όσκαρ συνθέτη Nicola Piovani.

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι προετοιμασίες για το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου, που θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την προβολή της πόλης μας.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης σε σημεία των Ενετικών Τειχών που θα φιλοξενήσουν εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, διευθετώντας τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών περιλαμβάνει περισσότερες από 35 εκδηλώσεις μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού και εικαστικών δράσεων που θα φιλοξενηθούν σε προμαχώνες, στοές και πύλες των Τειχών. Η έναρξή του θα είναι σχεδόν κινηματογραφική: εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό πάνω από τον Προμαχώνα Ιησού και λίγο αργότερα, στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, θα συναντηθούν με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου.

Τις επόμενες ημέρες, το πρόγραμμα κινείται χωρίς στεγανά. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Α Paris tous les deux, ένα μεικτό θέαμα που φέρνει σε διάλογο την τέχνη του σινεμά με τη λυρική τέχνη. Στην στοά Μακάσι ανοίγει η Μόνιμη Έκθεση Ενθυμημάτων της Εθνικής Αντίστασης. Ο Κωνσταντίνος Βήτα συναντά την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Ο Σταύρος Λάντσιας παρουσιάζει το Waving Hands. Ο Πέτρος Κλαμπάνης φέρνει στο Ηράκλειο τη διεθνή jazz ματιά του. Η ηλεκτρονική μουσική διαχέεται στην πύλη Βιτούρι μέσα από το Eclipso Festival. Η κρητική παράδοση με μία πλειάδα από σπουδαίους και καταξιωμένους ερμηνευτές και καλλιτέχνες, συνομιλεί με τη Μεσόγειο, το φλαμένκο, την punk rock και τη σύγχρονη δημιουργία. Οι επισκέπτες περπατούν πάνω στα Τείχη και γνωρίζουν την ιστορία τους, ανακαλύπτουν υπαίθριες εικαστικές εκθέσεις και βλέπουν την πόλη από μια διαφορετική οπτική.

Το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται με τη συναυλία του Nicola Piovani. Του βραβευμένου με Όσκαρ συνθέτη, για τη μουσική του στην ταινία La Vita è bella του Ρομπέρτο Μπενίνι, ο οποίος επιστρέφει στο Ηράκλειο δεκαετίες μετά τον Μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζιδάκι, για να αφηγηθεί τα «Ταξίδια του Οδυσσέα».

Αξίζει να τονιστεί ότι αυτό είναι το πρώτο Φεστιβάλ των Τειχών που γίνεται στο πλαίσιο και έπειτα από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της ενετικής οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου, μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα και όλες οι λεπτομέρειες του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών.