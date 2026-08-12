Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 50 και 59 ετών, προχώρησαν χθες, 11 Αυγούστου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι είναι κηδεμόνες των ανηλίκων, κατηγορούνται για έκθεση και παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 10 Αυγούστου, όταν δύο ανήλικες, οι οποίες βρίσκονταν σε κοινωνική εκδήλωση σε περιοχή του Δήμου Χανίων, περιήλθαν σε κατάσταση μέθης. Οι δύο ανήλικες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύτηκαν. Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων προχώρησαν στη σύλληψη των δύο κηδεμόνων.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.