Ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Ρούσα Λίμνης – Μαρδατίου «Ο Θύλακας» εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του σχετικά με τη νέα διαγράμμιση της οδικής κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Αγίου Νικολάου -Κριτσάς. Ζητεί, όπως ανακοινώθηκε για το δρόμο Ελούντας, να κατασκεπαστούν κυκλικοί κόμβοι και στο δρόμο της Κριτσάς:

Συναντήσαμε μέλη του Συλλόγου και μας μίλησαν για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους των περιοχών. «Τα προβλήματα αυτά έχουν ρίζες στη διαχρονική απουσία πολεοδομικού σχεδιασμού και στην εκτός σχεδίου δόμηση, με αποτέλεσμα σήμερα πολλοί κάτοικοι να αναγκάζονται να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προκειμένου να προσεγγίσουν το σπίτι ή την εργασία τους, γεγονός που συνεπάγεται τον κίνδυνο επιβολής προστίμων. Η παράβαση της οδικής κυκλοφορίας είναι πλέον καθημερινότητα, μαζί με τον κίνδυνο τιμωρίας»!

Ο Σύλλογος επισκέφθηκε την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου, η οποία είναι αρμόδια για τη διαγράμμιση και είχε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Ανδρουλάκη. «Ο κ. Ανδρουλάκης αναγνώρισε τον προβληματισμό και μας επεσήμανε ότι προγραμματίζονται τρεις κυκλικοί κόμβοι, ο ένας στην περιοχή Χαυγούδι μετά το Lidl, ο άλλος στο παλιό καμίνι μεταξύ Ρούσα Λίμνης και Μαρδατίου και ο τρίτος στην Παναγία Κερά στην Κριτσά».

Το λογικό λοιπόν θα ήταν οι προγραμματιζόμενοι κυκλικοί κόμβοι να αποτελέσουν μια ενιαία μελέτη, τόσο για το δρόμο της Ελούντας, όσο και για το δρόμο της Κριτσάς. Οι κάτοικοι ζητούν επίσης την τοποθέτηση σηματοδοτών μείωσης ταχύτητας και τη δημιουργία διαβάσεων πεζών για την ασφαλή διέλευση κατοίκων, ειδικά εντός των κατοικημένων περιοχών.

ΥΓ: Γιατί δεν μπορεί να γίνει ό,τι διαγράμμιση έγινε και στο δρόμο από Άγιο Νικόλαο προς Αμμουδάρα;

ΛΕΩΝ.Κ.