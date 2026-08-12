Για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών πραγματοποιούνται συλλήψεις στο Ελαφονήσι για άγρα πελατών και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική κυκλοφορία.

Η νέα αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 11 Αυγούστου, μετά και τις συνεχιζόμενες καταγγελίες για περιστατικά παρεμπόδισης της κυκλοφορίας και άγρας πελατών από υπαλλήλους υπαίθριων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου εντόπισαν και συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέβαιναν σε άγρα πελατών, κατευθύνοντας τα οχήματα επισκεπτών προς συγκεκριμένους υπαίθριους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μόλις ημέρες που καταγράφονται συλλήψεις στο Ελαφονήσι για το ίδιο ζήτημα, γεγονός που δείχνει ότι οι αστυνομικοί έλεγχοι στην περιοχή συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση.

Οι δράσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων έχουν ως στόχο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας, αλλά και την αποτροπή ενεργειών που δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Την προανάκριση για τη νέα υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, όπως αναφέρει το Cretalive.