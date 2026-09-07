Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου παρουσιάζει στο κοινό και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης το νέο της λογότυπο, το οποίο σηματοδοτεί την ανανέωση της οπτικής της ταυτότητας και αποτυπώνει με σύγχρονο τρόπο τις θεμελιώδεις αξίες της εκπαίδευσης.

Η δημιουργία του νέου λογοτύπου βασίστηκε σε προτάσεις μαθητών και μαθητριών που υποβλήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2025–2026. Η συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας στη διαδικασία αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική και ουσιαστική επιλογή, καθώς έδωσε στους ίδιους τους μαθητές τη δυνατότητα να συμβάλουν δημιουργικά στη διαμόρφωση της νέας ταυτότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Το νέο λογότυπο συνδυάζει δύο διαχρονικά και άμεσα συνδεδεμένα με την εκπαίδευση σύμβολα: το ανοιχτό βιβλίο και την κουκουβάγια.

Το ανοιχτό βιβλίο συμβολίζει τη μαθησιακή διαδικασία, την πρόσβαση στη γνώση και τη διαρκή εξέλιξη. Η μορφή της κουκουβάγιας, διαχρονικού συμβόλου σοφίας, γνώσης και κριτικής σκέψης, αναδεικνύει τη συνεχή αναζήτηση, την πνευματική καλλιέργεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της σκέψης. Η δημιουργική συνύπαρξη των δύο στοιχείων αποτυπώνει τον ουσιαστικό ρόλο της εκπαίδευσης: να ανοίγει νέους ορίζοντες, να καλλιεργεί υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες και να προετοιμάζει τους νέους ανθρώπους για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η νέα οπτική ταυτότητα εκφράζει τον σύγχρονο, ανοιχτό και ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σταθερή της προσήλωση στη συνεργασία, στη δημιουργικότητα, στην καινοτομία και στη διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου ευχαριστεί θερμά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν με τις προτάσεις και τις δημιουργικές τους ιδέες. Η συμβολή τους επιβεβαιώνει ότι το σχολείο δεν αποτελεί μόνο χώρο μετάδοσης γνώσεων, αλλά και πεδίο έμπνευσης, έκφρασης, συμμετοχής και συνδημιουργίας.

Το νέο λογότυπο θα συνοδεύει σταδιακά την έντυπη και ψηφιακή επικοινωνία της Διεύθυνσης, αποτελώντας πλέον το αναγνωρίσιμο σύμβολο της ταυτότητας, των αξιών και του εκπαιδευτικού της έργου.

Ο Διευθυντής Δ.Ε.

Αθανάσιος Κατσαγκόλης