Ότι η οικογένεια του 21χρονου θύματος της δολοφονικής επίθεσης στο Ηράκλειο, ζούσε επί μακρόν υπό καθεστώς φόβου και απειλών από την πλευρά του 54χρονου δράστη, ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος της οικογένειας του νεκρού νεαρού, Αλεξάνδρα Σπανάκη. Όπως είπε, «σε όλο αυτό το διάστημα μετά το τροχαίο η οικογένεια δεχόταν απειλές», ενώ τα μέλη της είχαν απευθυνθεί επανειλημμένα στις Αρχές. «Το παιδί, οι γονείς και τα αδέρφια πήγαιναν στην αστυνομία και εγώ προσωπικά είχα επικοινωνήσει», σημείωσε, περιγράφοντας μια συνεχή κατάσταση πίεσης, καθώς «ήταν συνεχώς σε καθεστώς φόβου και απειλής», όπως τόνισε.

Αναφερόμενη στη δολοφονία του νεαρού, η κα Σπανάκη υπογράμμισε ότι η οικογένεια βιώνει «ένα δράμα» και πως αυτό που προέχει αυτή την ώρα, είναι η διαχείριση της απώλειας. Παράλληλα έκανε γνωστό ότι θα κινηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες «προκειμένου η οικογένεια να δείξει στις Αρχές ότι εκείνοι με αξιοπρέπεια σέβονται τις διαδικασίες και δεν αυτοδικούν».

Η κα Σπανάκη επιχείρησε επίσης να αποσυνδέσει την υπόθεση από τυχόν καθυστερήσεις στη διερεύνηση του τροχαίου δυστυχήματος, στο οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο γιος του 54χρονου δράστη, που ήταν συνοδηγός στο όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο ο 54χρονος.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 54χρονου και της συζύγου του, Γιώργος Κοκοσάλης, χαρακτήρισε την πράξη «πολλαπλώς κατακριτέα» και «καταδικαστέα», απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για ηρεμία. «Θα ήθελα πραγματικά να κάνω έκκληση για κοινωνική ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μια τραγωδία».

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα «σύνθετο φαινόμενο» και μια «χρονίζουσα συνθήκη βρασμού ψυχικής ορμής», ενώ υποστήριξε, ότι ο εντολέας του «δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «μαζί με το παιδί του πέθανε και ο ίδιος».

Αναφερόμενος στα γεγονότα, επισήμανε ότι ο 54χρονος «δεν κυκλοφορούσε οπλοφορώντας με σκοπό να κάνει ζημιά», ενώ υπογράμμισε ότι ο δράστης «είναι συντετριμμένος και μετανοημένος». Τέλος, επανέλαβε την ανάγκη να μην υπάρξει περαιτέρω όξυνση, τονίζοντας ότι πρέπει να «κλείσει εδώ αυτός ο κύκλος αίματος» και εκφράζοντας συλλυπητήρια προς την οικογένεια του θύματος.

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει το νεαρό και όπως είπε και ο ίδιος ο κατηγορούμενος στην Αστυνομία, εύχεται να τον συγχωρέσει κάποια στιγμή και τον ίδιο ο Θεός» κατέληξε ο κ. Κοκοσάλης.