Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρουσίασε, για ακόμα μία φορά, δύο χάρτες με τις συνθήκες ξηρασίας στην Ελλάδα, σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο ένας χάρτης αφορά το επιφανειακό στρώμα 7-28 εκατοστών, όπου η υγρασία εδάφους διαμορφώνεται κυρίως από τις μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων. Ο άλλος χάρτης αφορά το βαθύτερο στρώμα 28-100 εκατοστών, το οποίο αντικατοπτρίζει τις συνθήκες των τελευταίων μηνών.

Για την Κρήτη, μετά από αρκετούς μήνες, η υγρασία εδάφους σε βάθος 7-28 εκατοστών εμφανίζεται να είναι ικανοποιητική. Όλο το νησί παρουσιάζεται με «πλεόνασμα υγρασίας» (πράσινο χρώμα).

Όσον αφορά το νομό Λασιθίου, ο προβληματισμός συνεχίζει να υπάρχει για υγρασία εδάφους σε βάθος 28 έως 100 εκατοστά. Κάτω από τα κανονικά εμφανίζεται μόνο η επαρχία Σητείας («σημαντική» κατηγορία) και ελάχιστα σημεία των επαρχιών Ιεράπετρας και Μεραμπέλλου («μέτρια» κατηγορία).

Αξιοσημείωτο ότι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν άνοιξε η πηγή στο Θεολόγο Κριτσάς, φαινόμενο πρωτόγνωρο. Όπως επισημαίνεται, όταν η εδαφική υγρασία είναι αρκετά κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αυτό συνεπάγεται συνθήκες (σχετικής) ξηρασίας και άρα παρατεταμένο υδατικό στρες για τις καλλιέργειες.

ΛΕΩΝ.Κ.