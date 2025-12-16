Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλης, μετέβη στην Αθήνα συμμετέχοντας στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).



Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ως έντονη διαμαρτυρία απέναντι στον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συνεχίζει να αφαιμάσσει οικονομικά τους Δήμους, χωρίς επαρκείς χρηματοδοτήσεις και χωρίς την αναγκαία ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό. Η διαχρονική υποστελέχωση και η έλλειψη νέων προσλήψεων καθιστούν ολοένα και δυσκολότερη τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.



Ο Δήμαρχος συμμετείχε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή των Ελλήνων, διεκδικώντας ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις για την οικονομική ασφυξία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον σεβασμό του θεσμικού ρόλου των Δήμων.



Αύριο Τετάρτη ο Δήμαρχος θα συμμετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., όπου θα συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών. (Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ιεράπετρας)