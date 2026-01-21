Στο πλαίσιο της αποστολής του ως φορέας εκπαίδευσης, γνώσης και κοινωνικής ενδυνάμωσης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοθέτει υπό την αιγίδα του το 2ο Παγκρήτιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2026 στο Aquila Atlantis Hotel στο Ηράκλειο Κρήτης. Το συνέδριο διοργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Women Do Business», που ιδρύθηκε στην Κρήτη το 2019, με στόχο την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την καταπολέμηση των στερεοτύπων και την ενδυνάμωση των γυναικών στον επιχειρηματικό χώρο.