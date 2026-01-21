Στο πλαίσιο της αποστολής του ως φορέας εκπαίδευσης, γνώσης και κοινωνικής ενδυνάμωσης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο https://hmu.gr/ θέτει υπό την αιγίδα του το 2ο Παγκρήτιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2026 στο Aquila Atlantis Hotel στο Ηράκλειο Κρήτης. Το συνέδριο διοργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Women Do Business», που ιδρύθηκε στην Κρήτη το 2019, με στόχο την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την καταπολέμηση των στερεοτύπων και την ενδυνάμωση των γυναικών στον επιχειρηματικό χώρο.
Το συνέδριο, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, θα αποτελέσει μια διήμερη συνάντηση έμπνευσης, ουσιαστικής γνώσης και ζωντανού διαλόγου γύρω από ζητήματα καινοτομίας, ηγεσίας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης, με σταθερό επίκεντρο τη γυναικεία συμβολή. Διακεκριμένοι ομιλητές και ομιλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν σύγχρονες προσεγγίσεις που αφορούν την συμπεριληπτική ηγεσία, την ψυχική και σωματική υγεία, τις τέχνες, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα, τα χρηματοοικονομικά και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες κ.α.
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ως θεσμικός αρωγός του συνεδρίου, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ισότιμη πρόσβαση, δικτύωση και προώθηση της καινοτομίας σε κάθε πεδίο δράσης, και στηρίζει ενεργά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την ενδυνάμωση της γυναικείας παρουσίας στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο.