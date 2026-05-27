Μία τουρίστρια τραυματίστηκε στο πόδι νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, κατά της διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι του Γιούχτα, με συνέπεια την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ένα όχημα της ΕΜΑΚ με τέσσερα άτομα έσπευσε στο σημείο, παραδίδοντας την γυναίκα στο ΕΚΑΒ, που επίσης έσπευσε με ασθενοφόρο επί τόπου, προκειμένου να γίνει η διακομιδή της στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τουρίστρια έχει υποστεί στραμπούληγμα στον αστράγαλο. Σε γενικές γραμμές η κατάσταση της υγείας της είναι καλή, όπως αναφέρει το Cretalive.