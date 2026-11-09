Δύο σοροί αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκαν τη Δευτέρα (9/11) στην παραλία Σαρακήνικο της Γαύδου, προκαλώντας την κινητοποίηση των λιμενικών Αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μία σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, ενώ η δεύτερη σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης, γεγονός που δυσχεράνει τη διαδικασία αναγνώρισής τους.

Οι δύο σοροί περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού (ΠΛΣ) στη Χώρα Σφακίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Περισσότερο φως στην ταυτότητα των δύο νεκρών αναμένεται να ρίξουν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, ενώ θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι σοροί να ανήκουν σε μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγια τα οποία σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για πιθανή σύνδεσή τους με κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν οι δύο σοροί και να εξακριβωθεί η ταυτότητα των νεκρών, όπως αναφέρει η ertnews.