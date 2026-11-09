Μια σημαντική ερευνητική πρωτοβουλία, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση της αθηροσκλήρωσης σε ανθρώπους που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, ξεκινά η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Επικεφαλής της μελέτης είναι ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής, καρδιολόγος κ. Σταύρος Χατζάκης, ο οποίος εξήγησε το επιστημονικό ενδιαφέρον της έρευνας, τον τρόπο υλοποίησής της και τον σχεδιασμό για τη σταδιακή επέκτασή της στον γενικό πληθυσμό του Αγίου Νικολάου.

Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία βασίζεται σε μεγάλες διεθνείς μελέτες, οι οποίες διαπίστωσαν ότι σημαντικό ποσοστό ανθρώπων ηλικίας 40 έως 65 ετών, παρ’ ότι δεν αισθάνεται κάποια ενόχληση, παρουσιάζει ήδη αθηροσκληρωτικές βλάβες. «Άνθρωποι που δεν έχουν ενοχλήματα, δεν έχουν συμπτώματα, δεν νιώθουν κάτι, πήγαν και έκαναν κάποιες προληπτικές εξετάσεις και ανακαλύφθηκε ότι περίπου το 40% είχε ήδη αρχίσει να παρουσιάζει βλάβες στα αγγεία», τόνισε.

Η διαπίστωση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί προσεγγίζουν την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. «Δεν θα περιμένουμε τον ασθενή να έρθει με πόνο στο στήθος στο νοσοκομείο, για να τρέχουμε την τελευταία στιγμή. Θα τον προλάβουμε. Προληπτικά», υπογράμμισε.

Πρώτα θα ελεγχθούν οι γιατροί

Η μελέτη θα αναπτυχθεί σταδιακά, αρχίζοντας από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 10.30 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΓΝΑΝ, κατά την οποία ο κ. Χατζάκης θα παρουσιάσει τα επιστημονικά δεδομένα και τη διαδικασία συμμετοχής. «Ξεκινάμε πρώτα με τους γιατρούς του νοσοκομείου. Θα τους ενημερώσω για τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των διεθνών μελετών, ώστε να καταλαβαίνουμε τι αναζητούμε. Όποιος ενδιαφέρεται θα συμμετέχει εθελοντικά, χωρίς κανένα κόστος».

Η επιλογή αυτή σχετίζεται και με τις δυνατότητες του ΠΑΓΝΗ, όπου θα πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εξετάσεις, καθώς δεν είναι εφικτή από την αρχή η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων.

Ακολουθούν πυροσβέστες,

εκπαιδευτικοί και τραπεζικοί

Σε δεύτερη φάση προβλέπεται να ενταχθούν πυροσβέστες, εκπαιδευτικοί και τραπεζικοί υπάλληλοι από την περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Χατζάκης, οι συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες επιλέγονται προκειμένου τα αποτελέσματα να μπορούν να συγκριθούν με εκείνα αντίστοιχων μελετών του εξωτερικού.

Σε τρίτη φάση

και οι πολίτες

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο σχεδιασμός για την επέκταση της έρευνας, σε επόμενο στάδιο, στον γενικό πληθυσμό.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζάκη, η συμμετοχή πολιτών θα οργανωθεί μέσα από το Ιατρείο Δυσλιπιδαιμίας του νοσοκομείου, το οποίο ασχολείται με τη διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών της χοληστερόλης, αξιοποιώντας και νεότερες θεραπευτικές δυνατότητες.

«Το ιατρείο αυτό θα ανοίξει περισσότερο προς το κοινό και από εκεί θα αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε πληθυσμό από τον Άγιο Νικόλαο. Θα αναζητήσουμε και νέους ανθρώπους, απλούς πολίτες οποιασδήποτε επαγγελματικής κατηγορίας, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση των αγγείων τους», σημείωσε.

Η συμμετοχή θα είναι εθελοντική, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης και συγκατάθεσης.

Τι περιλαμβάνουν

οι εξετάσεις

Η έρευνα θα αξιολογήσει κατά πόσο ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, όπως υπολογίζεται με το ευρωπαϊκό σύστημα SCORE2, ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα των αγγείων.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, αιματολογικές εξετάσεις, υπερηχογράφημα καρδιάς, Triplex καρωτίδων και περιφερικών αγγείων, μέτρηση ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες και αξονική στεφανιογραφία.

Τα διεθνή δεδομένα είναι χαρακτηριστικά. Στη μελέτη SCAPIS, με 25.182 συμμετέχοντες, αθηροσκλήρωση εντοπίστηκε στο 42,1% ασυμπτωματικών ατόμων ηλικίας 50-64 ετών. Στη μελέτη PESA, υποκλινική αθηροσκλήρωση διαπιστώθηκε στο 63% των συμμετεχόντων ηλικίας 40–54 ετών, ενώ στη MiHeart αθηροσκληρωτική πλάκα ανιχνεύθηκε στο 49%.

Η μελέτη του ΓΝΑΝ έχει λάβει τις προβλεπόμενες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου.

Το χρονοδιάγραμμα

και οι δυσκολίες στελέχωσης

Ο κ. Χατζάκης εκτίμησε ότι, εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, οι εξετάσεις των πρώτων ομάδων θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέσα σε τρεις έως τέσσερις μήνες, ώστε στη συνέχεια να αρχίσει η εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Καρδιολογική Κλινική λόγω των ζητημάτων στελέχωσης, εκφράζοντας ανησυχία ακόμη και για τη διαθεσιμότητα καρδιολόγων κατά τους επόμενους μήνες.

Διευκρίνισε επίσης ότι πρόκειται για δική του ερευνητική πρωτοβουλία, στην οποία θα συμμετέχουν και άλλοι καρδιολόγοι του νοσοκομείου, στο πλαίσιο συλλογικής επιστημονικής προσπάθειας.

«Είμαστε πολύ

ενεργοί επιστημονικά»

Πέρα από τη συγκεκριμένη μελέτη, ο κ. Χατζάκης, σημειώνοντας την επιστημονική δραστηριότητα των καρδιολόγων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, αναφέρθηκε στη συμμετοχή τριών καρδιολόγων του ΓΝΑΝ σε συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στη Σητεία, παρουσία πανεπιστημιακών και άλλων καταξιωμένων επιστημόνων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι τρεις καρδιολόγοι του Αγίου Νικολάου συμμετείχαν και σε πανελλήνιο καρδιολογικό συνέδριο στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 7–8 Νοεμβρίου. «Είμαστε πολύ ενεργοί», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι η επιστημονική αναγνώριση της κλινικής αποτυπώνεται στις επανειλημμένες προσκλήσεις συμμετοχής των γιατρών της σε συνέδρια.

Θερμές ευχαριστίες

σε όσους στηρίζουν

την Καρδιολογική

Κλείνοντας ο κ. Χατζάκης θέλησε να εκφράσει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους όσοι έχουν στηρίξει κατά καιρούς την Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με τις δωρεές και την προσφορά τους. Όπως ανέφερε, ασθενείς, συγγενείς ασθενών, σύλλογοι και ιδιώτες έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της κλινικής, προσφέροντας ιατρικό εξοπλισμό και βοηθώντας στη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό χώρων νοσηλείας.

«Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει την κλινική μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους για τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ