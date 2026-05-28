Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Δήμος στην πολυετή διαδικασία αναγνώρισης και ανάδειξης του αρχαιολογικού ανακτόρου των Μαλίων επισήμανε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κ. Λίνας Μενδώνη για την απόδοση του μνημείου. Ο Δήμαρχος υπενθύμισε ότι ο Δήμος είχε στηρίξει από νωρίς και με θεσμικό τρόπο την υποψηφιότητα των μινωικών ανακτόρων για την UNESCO, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η στάση αυτή αποτέλεσε ξεκάθαρη δήλωση ευθύνης απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Δοξαστάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει για τον τόπο η επίσημη αναγνώριση του μνημείου ως στοιχείου παγκόσμιας κληρονομιάς, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δικαιώνει μια μακρά και επίμονη προσπάθεια και αποκαθιστά τη θέση των Μαλίων ανάμεσα στα σημαντικότερα μινωικά κέντρα. Όπως σημείωσε, η τοπική κοινωνία έχει διαχρονικά στηρίξει το ανάκτορο, το οποίο αποτελεί σημείο ταυτότητας και υπερηφάνειας για τους κατοίκους, ενώ η σχέση των Μαλίων με τον χώρο είναι βαθιά και σταθερή, συνδέοντας την ιστορία με την παιδεία και τη συνοχή της κοινότητας. Ο Δήμαρχος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν στον αρχαιολογικό χώρο, ζητώντας από την Υπουργό Πολιτισμού να τεθούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου συγκεκριμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις.

Υπογράμμισε ότι ορισμένες ελλείψεις και τεχνικές ανάγκες πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε το μνημείο να αποκτήσει την πληρότητα και τη λειτουργικότητα που απαιτείται. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν αποτελούν απλώς τεχνική αναβάθμιση, αλλά κρίσιμο παράγοντα για την ολοκληρωμένη ανάδειξη του χώρου και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Ο κ. Δοξαστάκης ανέδειξε παράλληλα τη στρατηγική σημασία της σύνδεσης πολιτισμού και τουρισμού για τον Δήμο Χερσονήσου. Επεσήμανε ότι η συνύπαρξη των δύο τομέων αποτελεί πρόκληση, αλλά και τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί ο βιώσιμος τουρισμός του μέλλοντος. Η Κρήτη, όπως είπε, διαθέτει έναν μοναδικό μνημειακό πλούτο, ο οποίος σε συνδυασμό με τον τουρισμό μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό αναπτυξιακό μοντέλο με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.