Σήμερα στο Ηράκλειο σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό, όταν ένα κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα έπεσε και έσπασε το παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου. Ο Γιάννης Λιονάκης, Πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου για την Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων, ανάρτησε σχετικά ένα κείμενο που προκάλεσε σκέψεις και προβληματισμό.
“ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ;
Έπεσε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα και έσπασε παρμπρίζ αυτοκινήτου.
Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.
Πόσες φορές ακόμα θα βασιζόμαστε στην τύχη;
Η έλλειψη ελέγχου και συντήρησης είναι κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.
Νομίζω υπάρχει σχετικό πρόγραμμα. Δείτε το άμεσα!”.