Σήμερα στο Ηράκλειο σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό, όταν ένα κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα έπεσε και έσπασε το παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου. Ο Γιάννης Λιονάκης, Πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου για την Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων, ανάρτησε σχετικά ένα κείμενο που προκάλεσε σκέψεις και προβληματισμό.

“ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ;

Έπεσε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα και έσπασε παρμπρίζ αυτοκινήτου.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.

Πόσες φορές ακόμα θα βασιζόμαστε στην τύχη;

Η έλλειψη ελέγχου και συντήρησης είναι κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.

Νομίζω υπάρχει σχετικό πρόγραμμα. Δείτε το άμεσα!”.