Τα κάλαντα των Θεοφανίων έψαλαν σήμερα στην Περιφέρεια μαθητές από το Μουσικό σχολείο Ηρακλείου, το Καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου, το 3ο γυμνάσιο Ηρακλείου και το 41ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου.
Τις μαθήτριες και μαθητές υποδέχτηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, Γωγώ Μηλάκη, Σταύρος Τζεδάκης και εργαζόμενοι της Περιφέρειας.
Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης ευχαριστώντας τα παιδιά για την επίσκεψη και για τα κάλαντα των Θεοφανίων που έψαλαν όπως επίσης και τους γονείς-συνοδούς Μαρία Μαυριτσάκη και Καλλιόπη Γαρεφαλάκη, ευχήθηκε στους μαθητές χρόνια πολλά, υγεία και πρόοδο το νέο έτος.