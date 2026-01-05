Τις μαθήτριες και μαθητές υποδέχτηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, Γωγώ Μηλάκη, Σταύρος Τζεδάκης και εργαζόμενοι της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης ευχαριστώντας τα παιδιά για την επίσκεψη και για τα κάλαντα των Θεοφανίων που έψαλαν όπως επίσης και τους γονείς-συνοδούς Μαρία Μαυριτσάκη και Καλλιόπη Γαρεφαλάκη, ευχήθηκε στους μαθητές χρόνια πολλά, υγεία και πρόοδο το νέο έτος.