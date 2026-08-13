Το απόγευμα της Δευτέρας 3 Αυγούστου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος χοροστάτησε κατά τις ακολουθίες του Εσπερινού και του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος που τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βουλισμένης.

Το απόγευμα της Τρίτης 4 Αυγούστου χοροστάτησε του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος ενώ προεξήρχε του Μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου που τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αβδού Πεδιάδος.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τον Εσπερινό και τον Παρακλητικό Κανόνα που εψάλησαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Κεραγωνιώτισσας της Ενορίας Λατσίδας.