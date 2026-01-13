Η στελέχωση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, δήλωσε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 12/1.



Όπως ανακοινώθηκε, το επόμενο διάστημα με την έγκριση του προϋπολογισμού θα υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για την πρόσληψη συμβασιούχων. Επιπρόσθετα το προσωπικό θα ενισχυθεί περαιτέρω όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία προσλήψεων μέσω της προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ: «Είναι πολύ σοβαρό θέμα και πράγματι συνταξιοδοτούνται υπάλληλοι από την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Υπάλληλοι που υπηρετούσαν παρά πολλά χρόνια και την έχουν στηρίξει και συνεχίζουν να το κάνουν όσοι έχουν παραμείνει. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την ολοκλήρωση των προσλήψεων μέσω της προγραμματικής σύμβασης με την ΜΑΕ. Από εκεί περιμένουμε άτομα μεταξύ αυτών και τον αρχειονόμο, για να ανοίξουν σε πλήρη ανάπτυξη τα αρχεία της Βικελαίας που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Επίσης, με την έγκριση του προϋπολογισμού θα έχουμε στη διάθεση μας τα απαραίτητα κονδύλια για συμβασιούχους που θα ασχολούνται καταρχήν με την συντήρηση των παλαιτύπων, όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, και θα συνεχίσουμε με εκπαιδευτικά προγράμματα και με άλλα αρχεία της Βικελαίας».



Αναφερόμενη στην πολύχρονη έλλειψη οργανικών θέσεων στην Β.Δ.Β, η Ρένα Παπαδάκη, αναφέρθηκε στον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών στον οποίο προβλέπονται επαρκείς θέσεις για τη στελέχωση της ιστορικής Βιβλιοθήκης: «Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί χρόνια γιατί δεν υπήρχαν οργανικές θέσεις για να γίνουν προσλήψεις. Το θέμα αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ την Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο και για αυτό έχουν προβλεφθεί στον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών αρκετές μόνιμες θέσεις για τη Βικελαία. Μεταξύ αυτών προβλέπονται θέσεις αρχειονόμων, βιβλιοθηκονόμων, ιστορικού, φιλολόγου, αρχαιολόγου, διοικητικών υπαλλήλων, καθαριότητας και άλλων. Επομένως όταν θα εγκριθεί ο Οργανισμός θα προκηρύξουμε τις θέσεις και θα στελεχωθεί εξολοκλήρου η Βιβλιοθήκη».

Τέλος, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα οριστεί και νέος Προϊστάμενος στη Βιβλιοθήκη, τονίζοντας ότι παρά τις συνταξιοδοτήσεις των υπαλλήλων, η Βικελαία παραμένει ενεργό κύτταρο Πολιτισμού και διατηρεί την εξωστρέφεια της . Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη αναφέρθηκε ενδεικτικά στην αναβάθμιση του βιβλιοθηκονομικού της προγράμματος σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα, στην έκθεση της Βουλής των Ελλήνων για τον Δημήτριο Βικέλα η οποία φιλοξενείται στην αίθουσα του 2ου ορόφου της Βιβλιοθήκης, στα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στο μαθητικό κοινό του νησιού, στο δανειστικό τμήμα της, καθώς και στις εκδηλώσεις και ομιλίες όπως ο εξαιρετικά επιτυχημένος κύκλος ομιλιών «Μικρές Ιστορίες της Πόλης» που αποτελούν πόλο έλξης για εκατοντάδες συμπολίτες.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου