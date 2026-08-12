Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Δεκαπενταύγουστο στη Νεάπολη, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με δύο σημαντικές συμμετοχές τοπικών συλλόγων στην Κεντρική Πλατεία.

Αθλητική Επίδειξη Πολεμικών Τεχνών από τον Αθλητικό Σύλλογο TAE KWON DO «Απόλλων»

Οι αθλητές και αθλήτριες του Συλλόγου TAE KWON DO της περιοχής μας με την συνδρομή του υπευθύνου του συλλόγου Μανώλη Φορτετζανού θα πραγματοποιήσουν μια εντυπωσιακή παρουσίαση και επίδειξη τεχνικών την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 21:00 στην κεντρική πλατεία Νεάπολης.