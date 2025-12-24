Με τη διαφορά ελάχιστων λεπτών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο κλήθηκε να αντιμετωπίσει δύο διαφορετικά μέτωπα, μικρής ευτυχώς έκτασης.

Αρχικά, εκδηλώθηκε φωτιά σε μπαλκόνι σπιτιού, κοντά στην Εφορία, στην περιοχή του Άη Γιάννη, πλησίον της λεωφόρου Κνωσού. Επί τόπου έσπευσαν έξι πυροσβεστικά οχήματα με έξι άνδρες για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Λίγο πιο μετά, αυτοκίνητο επί της παραλιακής λεωφόρου “λαμπάδιασε”. Στο σημείο μετέβησαν δυο οχήματα με τέσσερις άνδρες για να σβήσουν τις φλόγες.

Το ευτύχημα είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής αναμένεται να διενεργήσει προανάκριση και για τα δύο περιστατικά, όπως αναφέρει το cretalive.