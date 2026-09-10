Ψήφισμα παρέδωσαν σήμερα, Πέμπτη, στην Περιφέρεια Κρήτης εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, ο κλάδος των οποίων βρίσκεται σε διήμερη κινητοποίηση στο νησί, διαμαρτυρόμενος για το αυξημένο κόστος των καυσίμων, το οποίο, όπως αναφέρουν, έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

Τα μέλη του Συνδέσμου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Ευστράτιο Μαγκουσάκη, υποδέχθηκαν στην Περιφέρεια ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Μαγκουσάκης, ζήτησε τη στήριξη της Περιφέρειας για τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα των κυκλοφοριακών προβλημάτων που προκαλούνται από τα έργα στον ΒΟΑΚ, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, ζητώντας να υπάρξουν λύσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, εκφράζοντας τη στήριξή τους στα αιτήματα των επαγγελματιών ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, συμφώνησαν με το αίτημα του κλάδου, να συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.