Με τους εκπαιδευτικούς, τις/τους μαθήτριες/τες και τις οικογένειες τους στην Κρήτη θα βρεθεί, αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες του Ηρακλείου και της ενδοχώρας.

Η παρουσία της Υπουργού την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί την προτεραιότητα που δίνει η Κυβέρνηση στην καθημερινότητα της σχολικής κοινότητας, στη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών σχολικών υποδομών, στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών επιλογών για τα παιδιά και στη στήριξη των σχολείων της περιφέρειας.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει σχολικές μονάδες διαφορετικών βαθμίδων και τύπων, αναδεικνύοντας το σύνολο των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για ένα σύγχρονο, δημόσιο σχολείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Επενδύσεις στις σχολικές υποδομές του Ηρακλείου

Η Υπουργός θα επισκεφθεί το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για το 2026.

Η επίσκεψη θα συνεχιστεί στο 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, όπου έχουν πραγματοποιηθεί έργα «Μαριέττα Γιαννάκου» από την προηγούμενη φάση του προγράμματος.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι παρεμβάσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, δημιουργώντας πιο σύγχρονους, λειτουργικούς και ασφαλείς χώρους εκπαίδευσης.

Η Σοφία Ζαχαράκη, θα επισκεφθεί επίσης το 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της σύνδεσής της με τις σύγχρονες ανάγκες των νέων και της τοπικής κοινωνίας.

Στο Ασήμι για τα εγκαίνια του νέου Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Επίσης, η Υπουργός θα μεταβεί στο Ασήμι, όπου θα εγκαινιάσει το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου.

Η ίδρυση του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την εκπαιδευτική ζωή της περιοχής, καθώς διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για πολίτες της ενδοχώρας που επιθυμούν να συνεχίσουν ή να ολοκληρώσουν τη σχολική τους διαδρομή.

Η παρουσία της Υπουργού στο Ασήμι στα εγκαίνια, αναδεικνύει τη βούληση του Υπουργείου Παιδείας να στηρίζει έμπρακτα τις εκπαιδευτικές ανάγκες και των περιοχών εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, ώστε ο τόπος κατοικίας να μην περιορίζει τις ευκαιρίες των πολιτών για εκπαίδευση και πρόοδο.

Στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία του Ηρακλείου

Η Σοφία Ζαχαράκη, θα επισκεφτεί και το 9ο Γυμνάσιο και το 11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, τα οποία λειτουργούν ως Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Η επίσκεψη αναδεικνύει τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών επιλογών που προσφέρονται πλέον στους μαθητές και τις μαθήτριες της Κρήτης, μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και νέες δυνατότητες για τη σχολική κοινότητα.

Το πρόγραμμα της Υπουργού Παιδείας

10:00 – 10:45

9ο Γυμνάσιο / 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου – Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

11:00 – 11:30

43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου – Έργα «Μαριέττα Γιαννάκου» 2026

12:00 – 12:30

3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου – Έργα «Μαριέττα Γιαννάκου» προηγούμενης χρονιάς

12:45 – 13:30

1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

17:30 – 18:15

Μετάβαση στο Ασήμι

18:30 – 19:15

Εσπερινό ΓΕΛ Ασημίου – Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας τη σχολική χρονιά 2026-2027

19:15 – 20:00

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