Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Με χαρά σάς περιμένουμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στο Γυμνάσιο Κριτσάς, για να καλωσορίσουμε όλοι μαζί τη νέα σχολική χρονιά!

Στις 9:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος Αγιασμός.

Στις 10:00 π.μ. θα ακολουθήσει ενημέρωση γονέων της Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, προκειμένου η μετάβαση στο Γυμνάσιο να είναι ομαλή.

Οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων να κρατάνε τις τσάντες τους, για να παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία.

Ελάτε να ανταμώσουμε ξανά και να κάνουμε μαζί ένα όμορφο ξεκίνημα!