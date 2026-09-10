Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Με χαρά σάς περιμένουμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στο Γυμνάσιο Κριτσάς, για να καλωσορίσουμε όλοι μαζί τη νέα σχολική χρονιά!
Στις 9:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος Αγιασμός.
Στις 10:00 π.μ. θα ακολουθήσει ενημέρωση γονέων της Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, προκειμένου η μετάβαση στο Γυμνάσιο να είναι ομαλή.
Οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων να κρατάνε τις τσάντες τους, για να παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία.
Ελάτε να ανταμώσουμε ξανά και να κάνουμε μαζί ένα όμορφο ξεκίνημα!
Καλή σχολική χρονιά σε όλους και όλες, με υγεία, χαμόγελα και δημιουργική διάθεση!
Από το Γυμνάσιο Κριτσάς