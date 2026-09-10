Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε, στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου και παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη, η ορκωμοσία των ακόλουθων μελών Δ.Ε.Π.:

Ευαγγελία – Ελένη Λιάρου (νέος διορισμός) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας επί θητεία του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Φυσικοχημείας, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία Χημική Δυναμική και Κινητική».

Αντώνιος Παπαδομανωλάκης (νέος διορισμός) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μορφολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική»



Ηρακλής Περυσινάκης (νέος διορισμός) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χειρουργικής, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική – Χειρουργική Ογκολογία»

Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης (νέος διορισμός) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Ιστορία και η διδακτική της».

Ροζαλία Δημητρίου (εξέλιξη) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χειρουργικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική – Παιδοορθοπαιδική»

Ευάγγελος Κριτσωτάκης (εξέλιξη) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοστατιστική»

Γρηγόριος Φουρνόδαυλος (εξέλιξη) : μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητική Ανάλυση, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους»

Άρτεμις Καρναβά (εξέλιξη) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική και Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο»

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά τα νέα μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. που εξελίχθηκαν σε ανώτερη βαθμίδα, για την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο διδακτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό τους έργο.