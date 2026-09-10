Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου κ. Αθανάσιο Κατσαγκόλη, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου, με έμφαση στη συντήρηση και βελτίωση των σχολικών υποδομών, για την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία τους. Όπως τόνισε, παρά τις δυσκολίες και τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι σχολικές μονάδες να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας του Δήμου Ιεράπετρας με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου, με κοινό στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.