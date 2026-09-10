Κάθε νέο σχολικό έτος είναι μια νέα αρχή με προσδοκίες, όνειρα και στόχους. Για τα παιδιά που επιστρέφουν στις τάξεις, για εκείνα που περνούν για πρώτη φορά το κατώφλι του σχολείου, για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν και πάλι έναν απαιτητικό αλλά σπουδαίο ρόλο, για κάθε οικογένεια που βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό τους.

Το σχολείο είναι κάτι περισσότερο από ένας χώρος μάθησης. Είναι ο τόπος όπου τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να προσπαθούν, να επιμένουν, να σέβονται και, πάνω απ’ όλα, να πιστεύουν στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους.

Η δική μας ευθύνη ως Υπουργείο είναι ξεκάθαρη: να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, ώστε η εκπαιδευτική κοινότητα να μπορεί να κάνει απρόσκοπτα το έργο της. Με έγκαιρο σχεδιασμό, σύγχρονες υποδομές, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και ουσιαστικές παρεμβάσεις, εργαζόμαστε ώστε οι σχολικές μονάδες να έχουν τους ανθρώπους και τα μέσα που χρειάζονται. Οι χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί και προσλήψεις εκπαιδευτικών, καθώς και η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής με εκπαιδευτικούς, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό, αποτυπώνουν αυτή ακριβώς την προσπάθεια έμπρακτα.

Όμως η Παιδεία δεν είναι μόνο αριθμοί, υποδομές και διαδικασίες. Είναι πάνω απ’ όλα άνθρωποι. Είναι ο εκπαιδευτικός που θα ενθαρρύνει ένα παιδί όταν αμφιβάλλει για τον εαυτό του. Είναι ο γονιός που θα σταθεί δίπλα του στις δυσκολίες. Είναι ο μαθητής που θα προσπαθήσει ξανά, ακόμη κι όταν κάτι μοιάζει δύσκολο.

Σε όλους τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οφείλουμε εμπιστοσύνη και ουσιαστική στήριξη. Στους γονείς και τις οικογένειες, αναγνωρίζουμε τη δύναμη και την αγωνία με την οποία συνοδεύουν τα παιδιά τους σε κάθε τους βήμα. Μα πάνω απ’ όλα, θέλω να απευθυνθώ στις μαθήτριες και στους μαθητές μας και να τους πω: να προχωράτε με θάρρος, περιέργεια και επιμονή. Να αγαπάτε τη γνώση, να τολμάτε να ονειρεύεστε και να μη φοβάστε την προσπάθεια.

Εμείς θα είμαστε εδώ, με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά, για ένα σχολείο που δίνει σε κάθε παιδί χώρο να μάθει, να εξελιχθεί και να ανοίξει τον δικό του δρόμο.

Εύχομαι ολόψυχα καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, δύναμη και πίστη στις δυνατότητες των παιδιών μας.