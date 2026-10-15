Στο Ηράκλειο θα βρεθεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου η Πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού.

Η επίσκεψη της θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ενώ στις 13:30 η Μαρία Καρυστιανού θα περπατήσει στους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Στις 18:00 θα επισκεφθεί τον προτεινόμενο χώρο δημιουργίας δομής στην περιοχή των Αθανάτων, ενώ στις 19:30 θα πραγματοποιήσει ανοιχτή ομιλία με θέμα «Ακρίβεια – Κόστος ζωής – Ενέργεια», στα γραφεία του κινήματος στο Ηράκλειο. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με επίσκεψη στις 13:00 στους οικίσκους όπου διαμένουν σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου. Στις 14:00, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, στη Μυρτιά.

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, θα επισκεφτεί τα Χανιά και στις 17:30 θα πραγματοποιήσει ανοιχτή ομιλία στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.