Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και η ΔΑΕΑΝ εγκαινιάζουν τη νέα πρωτοβουλία «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ» στο κινηματοθέατρο RΕΞ προσφέροντας έναν σταθερό κύκλο καλλιτεχνικών δράσεων από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, stand-up comedy και σύγχρονες παραγωγές για όλες τις ηλικίες με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας κατά τη χειμερινή περίοδο.

Θέατρο Οκτωβρίου – «CAVEMAN» του Rob Becker σε σκηνοθεσία Γιώργου Γαλίτη με πρωταγωνιστή τον Σωτήρη Καλυβάτση

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 21:00.

Η κωμωδία που έγραψε προϊστορία… επιστρέφει!

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης περιοδείας και τα συνεχόμενα sold out, ο Σωτήρης Καλυβάτσης ξαναφορά την… προβιά του και επιστρέφει ως ο σύγχρονος CAVEMAN.

Ένας άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική, έτοιμος να αποδείξει ότι το αιώνιο μπρα-ντε-φερ ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα ξεκίνησε πολύ πριν το delivery, το TikTok και το γάλα αμυγδάλου.

Μια κωμωδία γεμάτη γέλιο, αυτοσαρκασμό, συγκίνηση και… προϊστορικές αλήθειες που σπάνε κόκαλα!

Γιατί οι άντρες δεν βρίσκουν ποτέ τα πράγματά τους;

Γιατί οι γυναίκες θέλουν να μιλάνε για τα συναισθήματά τους… ΤΩΡΑ;

Και τελικά… υπάρχει ζωή μετά τον γάμο;

Προπώληση:

• Βιβλιοπωλείο «Γραφή»

https://www.more.com/…/caveman-periodeia-2os-xronos/ • και ηλεκτρονικά μέσω

Μια βραδιά για όσους έχουν υπάρξει σε σχέση, είναι σε σχέση ή… προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν τι πήγε στραβά!

CAVEMAN: Σωτήρης Καλυβάτσης – Διασκευή – Σκηνοθεσία: Γιώργος Γαλίτης.