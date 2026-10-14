Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του ανδρικού τμήματος του Αγίου Νικολάου Καλαθοσφαίριση για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, με εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον ΑΟΚ Χανιά με τους παικτες του κόουτς Χρήστου Μαυρόπουλου να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο στην άλλη άκρη του νησιού.

Παράλληλα, τα τμήματα Παίδων και Εφήβων συνεχίζουν την προσπάθειά τους, καθώς αγωνίζονται στη 2η αγωνιστική των αντίστοιχων πρωταθλημάτων τους.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Σάββατο 17/10/2026

12:00 | Πρωτάθλημα Παίδων Β’ – Β’ Όμιλος

Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – Σητειακός ΑΟ

Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – Σητειακός ΑΟ 18:00 | Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης

ΑΟΚ Χανιά – Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

Κυριακή 18/10/2026

14:00 | Πρωτάθλημα Εφήβων Α’ Κρήτης

Ακαδημία BC – Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

Η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκινά για το ανδρικό μας τμήμα με στόχο μια δυναμική παρουσία, ενώ οι νεαροί αθλητές των Παίδων και των Εφήβων συνεχίζουν με ενθουσιασμό και όρεξη για πρόοδο.