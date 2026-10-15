Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες είχε μεταβεί ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων ο πρόεδρος του φορέα Γιώργος Πελεκανάκης, ο οποίος είχε προσκληθεί και συμμετείχε στο συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου «NaTour4CChange».

Στο επίκεντρο του προβληματισμού και της συζήτησης που αναπτύχθηκε τέθηκαν οι νησιωτικές περιοχές, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως η υψηλή εξάρτηση από τον τουρισμό, οι περιορισμένοι υδατικοί και εδαφικοί πόροι, τα ευάλωτα οικοσυστήματα και η αυξανόμενη έκθεση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στη Μεσόγειο, οι πιέσεις αυτές αποτυπώνονται ήδη στους καύσωνες, στη λειψυδρία, στις πυρκαγιές και στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο κ. Πελεκανάκης δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι οι προκλήσεις που εισάγει με μεγαλύτερη πίεση χρόνο με το χρόνο η κλιματική αλλαγή, υποχρεώνει θεσμούς, φορείς και επιχειρήσεις σε στενότερη συνεργασία ώστε από κοινού να διαμορφωθούν στρατηγικές προσαρμογής και ανθεκτικότητας στα νέα αυτά δεδομένα, για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του υφιστάμενου μοντέλου και ο σταδιακός μετασχηματισμός που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του Τουρισμού στη Μεσόγειο, στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, που μας αφορά πιο στενά.

«Είχα τη χαρά να συμμετάσχω ως εκπρόσωπος της ΠΟΔΙΞ στην εκδήλωση του έργου NaTour4CChange με θέμα τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού οδικού χάρτη για την κλιματική ανθεκτικότητα και τον βιώσιμο τουρισμό.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τουριστικοί προορισμοί της Μεσογείου λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στις δυνατότητες που δημιουργούν η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, οι λύσεις βασισμένες στη φύση (Nature-based Solutions) και η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση των πολιτικών για τον τουρισμό, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, καθώς και στη χρηματοδότηση και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου της Ε.Ε.

Η συμμετοχή σε έναν τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό διάλογο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, δικτύωση και ανάδειξη των αναγκών και των προοπτικών του ελληνικού τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο», είπε ο κ. Πελεκανάκης.

Ανασχεδιασμός και προσαρμογή

Το μοντέλο αυτό του Τουρισμού στη Μεσόγειο, όπως σχεδιάστηκε και γνωρίζουμε ως σήμερα, «πολιορκείται» πλέον από την κλιματική αλλαγή και το υποχρεώνει σε ανασχεδιασμό και προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Γεγονός είναι πλέον η προοδευτική αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας που σε βάθος χρόνου μπορεί να καταστήσει το τουριστικό προϊόν της μεσογειακής ζώνης, όπου βρίσκεται και η Κρήτη λιγότερο ελκυστικό ειδικά κατά τη διάρκεια της «υψηλής» τουριστικής περιόδου (Ιούλιος- Αύγουστος), όταν επικρατούν και οι υψηλότερες συγκριτικά θερμοκρασίες στην περιοχή. Αυτό δεν αποκλείει τη χρονική της μετατόπιση σε πιο «δροσερούς» μήνες, που θα είναι πιο ανεκτοί και από τους βορειοευρωπαίους τουρίστες, που ζουν σε ψυχρότερα κλίματα, όπου επίσης θα αυξάνεται η μέση θερμοκρασία. Άρα θα μειωθεί η ανάγκη τους να επιλέξουν ένα πολύ ζεστό τουριστικό προορισμό για διακοπές…

Το νερό

Η «πράσινη μετάβαση» των ξενοδοχείων χρειάζεται επιχορηγήσεις μέσω διαθέσιμων κονδυλίων από την Ε. Ένωση, είπε ο κ. Πελεκανάκης. Επίσης τόνισε ότι το νερό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα στρατηγικό ζήτημα για τον Τουρισμό, αφού χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει τουριστικό προϊόν και υπηρεσίες. Και η εξασφάλιση επαρκών υδατικών πόρων θα είναι όλο και μεγαλύτερη πρόκληση για την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά, τόνισε. Ο κ. Πελεκανάκης είπε ότι απαιτούνται περισσότερες υποδομές και επενδύσεις σε μονάδες αφαλάτωσης, στην αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης για μείωση των απωλειών νερού, αλλά και ολοκληρωμένη διαχείρισή του σε όλους τους τομείς- ξενοδοχεία, αστικά κέντρα, καλλιέργειες κλπ.

Η στρατηγική προσαρμογής σε πολιτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών και άλλων φυσικών πόρων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του τουριστικού και γενικότερα του οικονομικού μοντέλου της Κρήτης θα πρέπει να αφορά ολόκληρη τον προορισμό, τόνισε ο κ. Πελεκανάκης. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει, επιτέλους, να επιτελέσει πιο σοβαρά και αποφασιστικά το ρόλο της στην μετάβαση στο νέο αυτό ολιστικό μοντέλο διαχείρισης, από την ανακύκλωση απορριμμάτων ως την εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον καλών πρακτικών.

Τα ξενοδοχεία και οι διευθυντές των έχουν γνώση σε τέτοιες πρακτικές και μπορούν να συνεργαστούν με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τις τοπικές κοινωνίες και την Ε. Ένωση, γιατί είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους τις ανάγκες των επισκεπτών, τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε τουριστικός προορισμός, είπε ο κ. Πελεκανάκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ