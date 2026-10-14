Στην τελική ευθεία μπαίνει η οργάνωση του αντιγριπικού εμβολιασμού. Τα φαρμακεία του νομού Λασιθίου έχουν ήδη αρχίσει να παραλαμβάνουν τα εμβόλια που είχαν προπαραγγείλει και προετοιμάζονται για την αυξημένη ζήτηση των επόμενων εβδομάδων.

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου κ. Δημήτρης Πενίδης επισημαίνει ότι, αν και τα εμβόλια είναι ήδη διαθέσιμα και όποιος επιθυμεί μπορεί να εμβολιαστεί, η περίοδος κατά την οποία συστήνεται να ξεκινήσει οργανωμένα ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά. «Τα φαρμακεία έχουν ήδη ξεκινήσει να προμηθεύονται τα εμβόλια, με βάση τις προπαραγγελίες που είχαν γίνει. Ουσιαστικά η περίοδος που συστήνεται για τον εμβολιασμό ξεκινά από τα μέσα Οκτωβρίου και φτάνει έως τα τέλη Νοεμβρίου», αναφέρει σχετικά.

Δωρεάν ο εμβολιασμός ενηλίκων στα φαρμακεία

Ιδιαίτερα απλή είναι πλέον η διαδικασία για τους ενήλικες, οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται απ’ ευθείας στο φαρμακείο για τον αντιγριπικό εμβολιασμό τους.

Όπως εξηγεί ο κ. Πενίδης, ο ενήλικας μπορεί είτε να έχει προηγουμένως συνταγή από τον γιατρό του είτε να προσέλθει στο φαρμακείο, όπου ο φαρμακοποιός μπορεί να πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη διαδικασία.«Για όλους τους ενήλικες ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει στο φαρμακείο. Μπορούν να έρθουν με τον ΑΜΚΑ τους και να γίνει εκεί τόσο η συνταγογράφηση όσο και η διενέργεια του εμβολιασμού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση», σημειώνει.

Διαφορετική είναι η διαδικασία για τα παιδιά, για τα οποία, όπως διευκρινίζει, θα πρέπει να προηγείται η επικοινωνία με τον παιδίατρο και η σχετική ιατρική καθοδήγηση.

Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και φέτος στους πολίτες που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν σοβαρές επιπλοκές σε περίπτωση νόσησης.

Οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, αλλά και άνθρωποι που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας βρίσκονται στις ομάδες για τις οποίες ο αντιγριπικός εμβολιασμός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ο κ. Πενίδης υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη να εμβολιαστούν έγκαιρα όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα και όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. «Οι ομάδες με χρόνια νοσήματα και οι άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό τους και να προστατευθούν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα από τον ιό της γρίπης», επισημαίνει.

Γιατί από τα μέσα Οκτωβρίου

Η χρονική στιγμή του εμβολιασμού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο οργανισμός χρειάζεται ένα διάστημα μετά τη χορήγηση του εμβολίου για να αναπτύξει την απαιτούμενη ανοσολογική απόκριση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου, απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη αντισωμάτων. Παράλληλα, όπως αναφέρει, με βάση την εικόνα των προηγούμενων ετών και τα επιδημιολογικά δεδομένα για την Κρήτη, η μεγαλύτερη δραστηριότητα της γρίπης παρατηρείται συνήθως μέσα στον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Για τον λόγο αυτό, ο εμβολιασμός από τα μέσα Οκτωβρίου και στη διάρκεια του Νοεμβρίου επιτρέπει στον οργανισμό να έχει αναπτύξει προστασία πριν από την περίοδο κατά την οποία αναμένεται μεγαλύτερη κυκλοφορία του ιού.«Χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να δημιουργηθούν αντισώματα στον οργανισμό. Επομένως, κάποιος που θα ξεκινήσει τον εμβολιασμό του από τα μέσα Οκτωβρίου θα προλάβει να είναι προστατευμένος όταν θα μπούμε στην περίοδο μεγαλύτερης έξαρσης», εξηγεί ο κ. Πενίδης.

Τριδύναμα τα φετινά εμβόλια

Η φετινή εμβολιαστική περίοδος χαρακτηρίζεται και από την οριστική μετάβαση στα τριδύναμα αντιγριπικά εμβόλια, τα οποία περιλαμβάνουν τρία στελέχη του ιού.

Η αλλαγή ακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές οδηγίες, καθώς η γενεαλογική γραμμή Yamagata του ιού της γρίπης τύπου Β δεν έχει ανιχνευθεί στην κοινότητα τα τελευταία χρόνια.

Για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω υπάρχουν και ενισχυμένα εμβόλια, υψηλής δόσης ή με ανοσοενισχυτικό, ενώ εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα, η σύσταση είναι να μην καθυστερεί ο εμβολιασμός και να χρησιμοποιείται το κατάλληλο διαθέσιμο εμβόλιο.

Η γρίπη δεν είναι πάντα μία «απλή ίωση»

Η γρίπη είναι μεταδοτική νόσος του αναπνευστικού συστήματος και, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να έχει ήπια πορεία, είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρή νόσηση και επιπλοκές, ιδιαίτερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μικρά παιδιά και ανθρώπους με χρόνια νοσήματα.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός αποτελεί το βασικό μέσο πρόληψης και, όταν πραγματοποιείται εγκαίρως, συμβάλλει τόσο στην προστασία από σοβαρή νόσηση όσο και στον περιορισμό της μετάδοσης του ιού στην κοινότητα. Παράλληλα, μειώνει τις συνέπειες που έχει η γρίπη στην καθημερινότητα, όπως οι απουσίες από την εργασία και το σχολείο.

Στις επίσημες οδηγίες επισημαίνεται ακόμη το καλό προφίλ ασφάλειας των αντιγριπικών εμβολίων, τα οποία παρακολουθούνται συστηματικά μέσω των μηχανισμών φαρμακοεπαγρύπνησης.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ