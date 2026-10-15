Το 4ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου φιλοξενεί το «Cravity 2», μια οκτάλεπτη χορογραφική performance της Εριφύλης Δαφέρμου, που καταπιάνεται με τον ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία και τις προσδοκίες που τον συνοδεύουν.



Μια γυναίκα φοράει μια τεράστια γραβάτα, προσπαθώντας να υπηρετήσει αντρικούς ρόλους και πασχίζοντας να μη χάσει την ταυτότητά της.

Ένα βουβό σχόλιο για τον ρόλο της γυναίκας σήμερα.



Το Cravity πρωτοπαρουσιάστηκε στο Athens Video Dance Project, στην promenade (2016). Ακολούθησαν παρουσιάσεις στο Quilombo Cultural Center (2017), σε συνεργασία με τον μουσικό κρουστών Μανούσο Κλαπάκη, και στο Utopia Festival (2018).

Στο Ξουθ Festival (2019) παρουσιάστηκε στην αρχική, βουβή μορφή του.



Το Cravity 2 επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση στο ίδιο θέμα



Συντελεστές

❍ Χορογραφία, χορός: Εριφύλη Δαφέρμου

❍ Μουσική: Beethoven

❍ Εικαστική επιμέλεια: Περσεφόνη Νικολακοπούλου

❍ Δημιουργία γραβάτας: Άσπα Μεταλλινού

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 20:30 στην Πλαζ ΕΟΤ.



4ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου

«Η Τέχνη της Αντίστασης»

Από τη Δημιουργία στην Ελευθερία