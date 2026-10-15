Ευχαριστήρια Επιστολή του διοικητή της Οργανικής Μονάδας Έδρας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου προς τον κ. Χρήστο Ιωσηφέλη:

Αξιότιμε κ. Ιωσηφέλη Χρήστο

Αξιότιμα μέλη της Διοίκησης της εταιρείας ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Οργανικής Μονάδας Έδρας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου, εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμών που πραγματοποιήσατε στους εξωτερικούς χώρος της Οργανικής Μονάδας έδρας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου.

Η πρωτοβουλία σας συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας και των συνθηκών του χώρου όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας στους συμπολίτες μας. Η έμπρακτη αυτή υποστήριξη αποτελεί αξιέπαινη πράξη κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνδρομή σας στο έργο του Νοσοκομείου και για το ενδιαφέρον που επιδεικνύετε για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ο Διοικητής

Νικόλαος Κοκκίνης