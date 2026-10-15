Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 ξεκινούν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2027. Επισημαίνεται ότι εφόσον η Γραμματεία του Τμήματος ή Μονοτμηματικής Σχολής έχει ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων, θα ισχύσει αυτή. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η υποβολή αιτήσεων προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2027. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες διδακτικών συγγραμμάτων.

Παρακαλούνται οι εκδότες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων, μεριμνώντας για την άμεση αποστολή αποθεμάτων στα σημεία διανομής και τον ορισμό της ορθής διαθεσιμότητας μέσω της εφαρμογής εκδοτών του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος». Επισημαίνεται ότι η μη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εκτός από προβλήματα τα οποία θα προκαλέσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσει και στην επιβολή κυρώσεων προς τους εκδότες από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με μερική ή ολική διαγραφή τίτλων ανά περίπτωση, αφού συνιστά παραβίαση των όρων σύμβασης με την υπηρεσία «Εύδοξος».

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προθεσμίες είναι αποκλειστικές και δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Το έγγραφο