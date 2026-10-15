Όταν οι διοικούντες σου αποφασίζουν ότι το οικόπεδο που αγόρασες ή έχεις στην κατοχή σου νόμιμα, δεν χτίζει (έτσι απλά) , και εσύ είσαι ” τρελός “, όπου αντιδράς, στην οικονομική καταστροφή σου από ίδιο σου, το Κράτος .

Διαπιστώσεις:

Γεωτεμάχιο άνω των 4 στρεμμάτων με τίτλο μεταγραμμένο πριν το έτος 2003, είναι οικόπεδο και χτίζει…..τελεία.

Άρα πριν το έτος 2003, δεν μας αφορούν οι δρόμοι…..τελεία και παύλα.

Όταν ένα γουρούνι σε βάζει να παλέψεις μαζί του στης λάσπες θα σε νικήσει λόγω πείρας και θα το χαρεί(ΣΤΕ 176/2006) & (George W. Bush/ «Επιχείρηση Ιρακινή Ελευθερία» /_{ Προπαγάνδα }_…..Πάραυτα έχουμε την παρακάτω απορία:

Οι περισσότεροι αν όχι όλοι οι δρόμοι παραχωρήθηκαν από τους ιδιοκτήτες ώστε να διαπλατύνουν παλαιά μονοπάτια,και εξυπηρετούν όχι μόνο την πρόσβαση στις ιδιοκτησίες, αλλά και αρμοδιότητες και ευθύνες του κεντρικού κράτους πχ πολιτική προστασία, πυροσβεστική.

Το κράτος στην ουσία χωρίς απαλλοτρίωση και την καταβολή αποζημιώσεων έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο κοινοχρήστων χώρων,όπως προκύπτει και από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ που έχουν ΕΚ στο ΚΑΕΚ τους.

Αν δεν θεωρούνται “δημόσιοι και αναγνωρισμένοι ” και να προσδίδουν οικοδομισημοτητα, γιατί οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, εισέπρατταν επιχορηγήσεις ώστε να βελτιώνουν με τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση τους δρόμους;

Πώς ενέκρινε το ελεγκτικό συνέδριο τις πληρωμές των έργων αυτών ;

Εν κατακλείδι:

Εμείς σαν Έλληνες επιλέγουμε το φως. Πρέπει να ζήσει η κατσίκα του γείτονα, και θέλουμε να ζήσει και η δική μας, και όλοι να κάνουμε «καλιμεντο», για το καλό της Ελληνικής κοινωνίας και του Κράτους εν τέλει.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο και τη συνδρομή σας.

«οὐ μόνον ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσιν, ἀλλὰ καὶ ἀρχὴν ἀνήρ»

Τίτος Κάββαλος

Εκπρόσωπος επικοινωνίας τριάντα τριών (33) ιδιοκτητών ακινήτων,

ιδιοκτήτης στο χωριό Σείσι Τ.Κ. Βραχασίου, Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης.

email: [email protected]

Υ.Γ.1 : Οι πολίτες ευημερούν όταν ευημερεί η κοινωνία, ποτέ το αντίστροφο, μας έμαθε ο κ. Γιάννης Χρονάκης στο γυμνάσιο στη Νεάπολη.

Υ.Γ 2: προς τον βουλευτή Λασιθίου Κρήτης κ. Πλακιωτάκη Ιωάννη, και όλους τους βουλευτές της βουλής των Ελλήνων .

Αιτούμαστε να πράξετε με την ίδια ταχύτητα ανθρωπιά και εν συναίσθηση, και να οργανώσετε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και αρμόδιους φορείς ( ΥΠΕΝ/ δικαιοσύνης), και για όλους εμάς στον νόμο Λασιθίου Κρήτης όπου (κοιμόμαστε με οικόπεδο και ξυπνάμε με χωράφι), όχι από “καιρικά φαινόμενα”, αλλά από τα ” ΚΡΑΤΙΚΆ ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ”. Άνω του 50% τον ψηφοφόρων σας, δηλ. 6000 άνθρωποι στο Λασίθι, πάνω από ένα εκατομμύριο στην Ελλάδα , νομίζουν ότι έχουν οικόπεδο, και εν ουσία έχουν χωράφι, Άδικα. Δράστε προς αποκατάσταση της δικαιοσύνης… αν δεν μπορεί ο αντιπρόεδρος της βουλής των Ελλήνων, τότε ποιος άλλος;

Υ.Γ 3:Άραγε υπάρχουν ακόμη άνθρωποι κεντρικά στα υπουργεία και στην κυβέρνηση που να νοιάζονται πραγματικά για τους πολίτες και να προσπαθούν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις ή απλά θα προσποιούνται μέχρι να πάρουν την ψήφο μας…