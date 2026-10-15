Καταρρέει η ιστορία της πόλης, αφού κομμάτι- κομμάτι ο Ιταλικός Στρατώνας “πληγώνεται” κάθε φορά που έχουμε μια κακοκαιρία ή έντονες βροχές.

Όπως αναφέρουν τα ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ένα τμήμα του κτηρίου που το 2025 παραχωρήθηκε στο Δήμο Χανίων κατέρρευσε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Όπως ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών κ. Μιχάλης Καλογριδάκης τους δημοσιογράφους «έχουμε ξεκινήσει να συντάσσουμε το φάκελο των μελετών που θα πρέπει να γίνουν για να αποκατασταθεί το συγκεκριμένο κτήριο, οι όψεις του οποίου είναι χαρακτηρισμένες ως νεώτερο μνημείο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ολοκλήρωση του φακέλου και θα δημοπρατηθούν οι μελέτες, θα χρειαστούν 2 εκ. ευρώ για τις μελέτες αυτές και για να κάνουμε μια προσωρινή λύση θα πρέπει να ολοκληρωθεί η γεωλογική και η στατική μελέτη για να μην υπάρξει άλλη κατάρρευση του κτηρίου. Αυτό όμως θα το δείξουν οι μελέτες. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει ο φάκελος για να δημοπρατήσουμε τις 6 μελέτες που χρειάζονται για το συγκεκριμένο κτήριο».

ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟ

Η πυροσβεστική επενέβη στις 12 το μεσημέρι όταν ενημερώθηκε από περίοικους για την κατάρρευση τμήματος του κτηρίου και ότι στο συγκεκριμένο σημείο διέμενε άστεγος. Αρχικά άνδρες της Π.Υ. Χανίων ερεύνησαν το χώρο, με τη βοήθεια και ειδικού μηχανήματος που εντοπίζει ήχους.

Στο χώρο κλήθηκαν και μηχανικοί του Δήμου προκειμένου να ελέγξουν την στατικότητα του εναπομείναντος τμήματος του κτηρίου.

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι έφτασε κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο που πέταξε drone πάνω από τον Ιταλικό στρατώνα προκειμένου να συμμετάσχει στις έρευνες για τυχόν εντοπισμό ανθρώπου κάτω από το κομμάτι που κατέρρευσε.

Στις 3.30 οι σκύλοι της ΕΜΑΚ “Ζωή” και “Άρτεμις” συμμετείχαν στην έρευνα για τυχών εντοπισμό ανθρώπου, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κανείς κάτω από τα συντρίμμια και ξεκίνησε η απομάκρυνση τους.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 4.10, με τους πυροσβέστες να αποχωρούν και το Δήμο Χανίων να ασφαλίζει το κτήριο.