Στο επίκεντρο της πανελλήνιας αγωνιστικής ιστιοπλοΐας θα βρεθεί ο Άγιος Νικόλαος από την Παρασκευή 16 έως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, φιλοξενώντας τη Β’ Φάση του Open Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Σκαφών Κλάσης J/24.

Για τρεις ημέρες, πληρώματα και ιστιοπλοϊκά σκάφη από όλη την Ελλάδα θα δώσουν το αγωνιστικό τους ραντεβού στα νερά του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις, υψηλού επιπέδου αγωνιστική δράση και ένα εντυπωσιακό θέαμα για κατοίκους και επισκέπτες.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αγίου Νικολάου «ΑΙΟΛΟΣ», σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Σκαφών Κλάσης J/24, τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) και την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, το τριήμερο θα πλαισιωθεί από παράλληλες δράσεις, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας και να απολαύσει μια σημαντική αθλητική διοργάνωση.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει τη φιλοξενία σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων, που αναδεικνύουν τη στενή σχέση της περιοχής με τη θάλασσα, προβάλλουν τις δυνατότητές της στον τομέα του ναυταθλητισμού και συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της επισκεψιμότητας του τόπου.

Παράλληλα, τέτοιες διοργανώσεις ενισχύουν την εικόνα του Αγίου Νικολάου ως προορισμού που συνδυάζει τον αθλητισμό, τον τουρισμό και τη φυσική ομορφιά, προσελκύοντας αθλητές, συνοδούς και επισκέπτες.