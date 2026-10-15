Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει τους πολίτες ότι δεν έχει απευθύνει πρόσκληση για τη συγκέντρωση ειδών ένδυσης και υπόδησης για τους μετανάστες που φιλοξενούνται προσωρινά στον χώρο της ΑΓΡΕΞ.

Οι πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν είδη ή άλλη βοήθεια παρακαλούνται να απευθύνονται απευθείας στο Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας, στους συλλόγους ή στα πρόσωπα που έχουν δημοσιοποιήσει σχετικές ανακοινώσεις, προκειμένου να ενημερώνονται υπεύθυνα για τις ανάγκες και τον τρόπο διάθεσης των προσφορών τους.

Παράλληλα, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις επισκέψεις στον χώρο της ΑΓΡΕΞ και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών (Πολιτική Προστασία – Λιμενικό – Ελληνική Αστυνομία).

Ο Δήμος Ιεράπετρας ευχαριστεί τους πολίτες για το ενδιαφέρον και την ευαισθησία τους και καλεί όλους να ακολουθούν τις παραπάνω οδηγίες.