Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας, με τις σοβαρές ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να επηρεάζουν πλέον άμεσα την ασφαλή εφημέρευση και την καθημερινή λειτουργία των κλινικών, φέρνει εκ νέου στη Βουλή η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, καταθέτοντας Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, το Νοσοκομείο της Ιεράπετρας διαθέτει σήμερα έναν καρδιολόγο, έναν αναισθησιολόγο, έναν παθολόγο, δύο οφθαλμιάτρους και μία αγροτική ιατρό, ενώ σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται και στη νοσηλευτική και διοικητική υπηρεσία.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική κατά τις εφημερίες. Όταν οι ελάχιστοι διαθέσιμοι γιατροί συμπληρώνουν το νόμιμο όριο εφημεριών τους, κρίσιμες ειδικότητες μένουν χωρίς κάλυψη. Με μόλις έναν μόνιμο αναισθησιολόγο, υπάρχουν ημέρες κατά τις οποίες εφημερεύει χειρουργός χωρίς αναισθησιολόγο.

Πρόκειται για μία εικόνα που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την επιχειρησιακή δυνατότητα του Νοσοκομείου να ανταποκριθεί σε επείγοντα περιστατικά και για την ασφάλεια των ασθενών.

Την ίδια στιγμή, αντί να διαμορφώνεται ένας σταθερός σχεδιασμός ενίσχυσης, οι αναμενόμενες προσθήκες προσωπικού φαίνεται να απομακρύνονται. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων, γιατρός που επρόκειτο να μετακινηθεί στην Ιεράπετρα τελικά κατευθύνεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ δεν αναμένεται ούτε η ενίσχυση της Καρδιολογικής Μονάδας που είχε αρχικά εκτιμηθεί. Η μόνη νέα προσθήκη που προβλέπεται είναι ένας χειρουργός, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση με αναισθησιολόγο.

Η Κυβέρνηση καλείται, επομένως, να εξηγήσει πώς θεωρεί ότι ενισχύει ουσιαστικά ένα νοσοκομείο όταν προσθέτει μία ειδικότητα χωρίς να εξασφαλίζει τις αναγκαίες συμπληρωματικές ειδικότητες για την ασφαλή λειτουργία του.

Στην Αναφορά της, η Κατερίνα Σπυριδάκη επισημαίνει και μία ακόμη κρίσιμη παράμετρο: την πρόσθετη επιβάρυνση που δέχεται το Νοσοκομείο από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις στην περιοχή. Το ήδη εξαντλημένο προσωπικό καλείται να διαχειριστεί αυξημένες ανάγκες περίθαλψης, χωρίς την αντίστοιχη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η κατάσταση αυτή επαναφέρει το συνολικό πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης στο Λασίθι. Οι εργαζόμενοι καταβάλλουν καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες, όμως η προσωπική τους υπέρβαση δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμο υποκατάστατο της κρατικής ευθύνης για τη στελέχωση του ΕΣΥ.

Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η Βουλευτής Λασιθίου καλεί τον Υπουργό Υγείας να ενημερώσει τη Βουλή για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό ενίσχυσης του Νοσοκομείου και ζητά άμεση κάλυψη των κρίσιμων ιατρικών ειδικοτήτων, με προτεραιότητα στην Αναισθησιολογία, την Καρδιολογία και την Παθολογία, ενίσχυση του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, ασφαλή και σταθερή κάλυψη των εφημεριών και σαφές χρονοδιάγραμμα μόνιμης στελέχωσης.

«Έχουμε φτάσει στο σημείο να εφημερεύει χειρουργός χωρίς αναισθησιολόγο. Ένας καρδιολόγος, ένας παθολόγος, ένας αναισθησιολόγος για ένα νοσοκομείο που καλείται να εξυπηρετήσει περίπου 37.000 ανθρώπους. Και αναρωτιέμαι: τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αντιληφθεί το Υπουργείο Υγείας τη σοβαρότητα της κατάστασης στην Ιεράπετρα και γενικότερα στο Λασίθι;

Αλλά αυτή δεν είναι, δυστυχώς, μια μεμονωμένη περίπτωση. Είναι η πραγματικότητα που έχει διαμορφώσει η κυβερνητική πολιτική για τη δημόσια υγεία σε ολόκληρο το Λασίθι. Στην Ιεράπετρα, στη Σητεία, στον Άγιο Νικόλαο, στη Νεάπολη. Όπου κι αν κοιτάξει κανείς, συναντά ελλείψεις, εξαντλημένο προσωπικό, προβλήματα στις εφημερίες και διαρκή αβεβαιότητα για τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών. Τέσσερα νοσοκομεία, τα ίδια προβλήματα και μία Κυβέρνηση που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις μόνιμες ανάγκες με προσωρινές λύσεις.

Και όλα αυτά σε μία περίοδο πρωτοφανούς πίεσης από τις μεταναστευτικές αφίξεις. Μόνο κατά το πρόσφατο μεγάλο κύμα των 710 παράτυπα εισερχόμενων ατόμων, το ΕΚΑΒ χρειάστηκε, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, να πραγματοποιήσει διακομιδές, επιβαρύνοντας περαιτέρω ένα ήδη υποστελεχωμένο σύστημα υγείας.

Οι εργαζόμενοι κρατούν καθημερινά τα νοσοκομεία μας όρθια. Όμως το φιλότιμο και η εξάντλησή τους δεν μπορούν να αποτελούν κυβερνητική πολιτική για το ΕΣΥ.

Η Κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να παρουσιάσει ένα ουσιαστικό σχέδιο μόνιμης στελέχωσης για όλες τις δημόσιες δομές υγείας του Λασιθίου, με άμεση κάλυψη των κρίσιμων ειδικοτήτων και ασφαλείς εφημερίες.

Γιατί η υγεία των πολιτών δεν μπορεί να εξαρτάται ούτε από την ημέρα που θα χρειαστούν περίθαλψη ούτε από το σε ποια περιοχή του Λασιθίου κατοικούν», δήλωσε κλείνοντας η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.