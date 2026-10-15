Ήταν «λάδι» η θάλασσα προ ημερών και ήταμ μια καλή ευκαιρία να παρατηρήσω τις πηγές υπόγειου νερού στην παραλία της Αμμουδάρας.

● Στην ανατολική πλευρά της παραλίας διαπίστωσα ορμητική εκροή νερού, που γίνεται πιο ευδιάκριτη όταν επικρατεί άπνοια ή όταν η στάθμη της θάλασσας είναι χαμηλή. Μικρή αλλά σταθερή ροή διακρίνεται και πάνω στην παραλία, όπου το νερό παρασύρει την άμμο, σχηματίζοντας αυλάκια.

● Η παρουσία των πηγών εξηγεί γιατί τα νερά της παραλίας Αμμουδάρα, όπως και του Αλμυρού, είναι πιο δροσερά σε σχέση με της υπόλοιπες παραλίες του Αγίου Νικολάου. Υπάρχει υδρολογική μελέτη του 1988 που υποδεικνύει ότι «οι πηγές του Αλμυρού Αγίου Νικολάου τροφοδοτούνται κυρίως από τους ασβεστόλιθους της γεωλογικής ζώνης Γαβρόβου – Τριπόλεως που σχηματίζει τα όρη Σελένα, Καθαρό, Τζίβη. Μέσα από τις

ρωγμές και τις κοιλότητές των ασβεστόλιθων περνά και κυκλοφορεί το νερό της βροχής, τροφοδοτώντας υπόγειους υδροφορείς και πηγές». Λογικά οι πηγές τηςΑμμουδάρας έχουν την ίδια προέλευση.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ