Η μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου σε συνεργασία με τα Αστυνομικά Τμήματα Φαιστού, Μινώα Πεδιάδας και Β΄Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση τεσσάρων (4) περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης και μια απόπειρας, που διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί (23χρονος, 31χρονη και 36χρονη) κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτη και διακεκριμένες κλοπές.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 03.10.2026 έως και 13.10.2026 άγνωστοι δράστες τηλεφωνούσαν σε κατοίκους σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, προσποιούμενοι τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, πείθοντάς τους να τοποθετήσουν κοσμήματα και χρήματα σε εξωτερικό ανεπιτήρητο σημείο της οικίας τους. Στη συνέχεια οι ανωτέρω δράστες, έχοντας το ρόλο εισπράκτορα ή οδηγού δραστικού οχήματος, μετέβαιναν στα εν λόγω σημεία με όχημα και τα αφαιρούσαν.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν σε τέσσερις περιπτώσεις, συνολικά το χρηματικό ποσό των -22.460- ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας, ενώ εξακριβώθηκε ακόμα μία απόπειρα εξαπάτησης.

Από αστυνομικούς Της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Ηρακλείου εντοπίστηκε χθες στο Ηράκλειο το εν λόγω όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τρεις ημεδαποί οι οποίοι και συνελήφθησαν. Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία που διέμεναν από κοινού σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό -400- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την ταυτοποίηση των αγνώστων μελών της εγκληματικής οργάνωσης και για την πλήρη διερεύνηση της εγκληματικής δραστηριότητας της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας.